¿María Conchita Alonso o Dulce?, ¿a cuál de las dos le dan asco los besos?

El próximo 29 de abril se realizará en la Arena CDMX uno de los conciertos más esperados, se trata el de las Grandiosas, mientras que para el 6 de mayo estarán en la Arena Monterrey, y muchos espacios más. La gira concluirá el 25 de junio en Glendale, Ca, en Estados Unidos.

En entrevista con Adela Micha para El Heraldo Media Group, las cantantes Dulce y María Conchita Alonso comentaron que será un gran espectáculo, en el que participarán también María del Sol, Ángela Carrasco, Jeanette, Alicia Villarreal y María del Sol.

María Conchita y Dulce revelan su situación amorosa

Durante la charla, María Conchita Alonso abrió su corazón y reveló que lleva ya seis años sin pareja.

"Después de una relación muy larga que tuve de siete años, no quise más nada con nadie, y ya cuando estaba lista para conocer a alguien, como a los cuatro o cinco meses llegó la porquería esta del bicho, la pandemia y pues cómo vas a conocer a alguien así y a mí no me gusta meterme en esos sitios (en referencia a Tinder)", compartió.

Por su parte, Dulce dijo que no tiene pareja, "eso para mí no existe".

"Es bonito tener una pareja, pero para mí no es indispensable, yo soy feliz, tengo una hija, un nieto, una vida llena de amor, entonces amor no me hace falta, me sobra, pero de pareja pues sí es bonito, pero con la edad se vuelve uno más exigente, ya pienso un beso en la boca y digo qué asco", expresó.

Mientras que María Conchita asegura que a ella sí le gustan; sin embargo, ya es distinta a lo que era antes.

"Antes veía a un tipo espectacular y ya lo quería, hoy digo qué bello, pero no. Me eché a los que quise, menos a uno, pero no lo voy a decir".

Compartió que cuando lo conoció, había tomado y no era ella, entonces se quedó callada.

¿Les gustan los casados?

En entrevista con Adela, Dulce comentó que no le gustan los hombres casados, pero algunos que le han gustado, están casados.

"Pero no, un casado, no, imagínate que luego me ande buscando la señora para hacerme algo", manifestó.

Por su parte, María Conchita compartió que durante su juventud estuvo con dos casados.

"Ya luego pensé, no vale la pena, no es correcto, porque la vida te lo devuelve".

