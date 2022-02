Dulce humilla a Maribel Guardia a sus 66 años, es talla uno y dice tener todo en su lugar | VIDEO

Dulce, una de las cantantes más experimentadas y exitosas de la música mexicana sobre todo en los años 80, arrancó suspiros a los televidentes que está tarde disfrutaban del programa “De primera mano” con el periodista Gustavo Adolfo Infante, en el que dejo ver su figura de 10 que se mantiene gracias al ejercicio y a llevar una rutina de trabajo y giras por todos lados.

La cantante de éxitos como “Lobo”, “Déjame volver contigo” o “Tu muñeca”, asistió al foro del programa para brindar los detalles de sus próximas presentaciones de la gira “Grandiosas”, en las que comparte créditos en el escenario con otras exitosas cantantes como María del Sol, Karina, Ángela Carrasco, María Conchita Alonso y en participaciones especiales por parte de Alicia Villarreal y Noelia.

Justo por esa razón, los conductores apreciaron que Dulce se ve espectacular y se lo hicieron saber, además de que le pidieron levantarse para que los televidentes pudieran apreciar su cuerpo y vaya que se llevaron una muy grata impresión.

Al cuestionarla sobre si llevaba una rutina de ejercicios o una régimen alimenticio especial, la popular cantante negó que así fuera e incluso se dio tiempo para señalar que no le gustan los gimnasios.

“Yo siempre he comido lo que se me ha pegado la gana, cuando me embaracé subí once kilos, pero comí todo lo que se me pegaba la gana, era diario mi pastel de chocolate completo yo sola”, indicó la tamaulipeca.