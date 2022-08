Adela Micha: La historia detrás del departamento que Carlos Slim "le regaló" a la periodista | VIDEO

Dentro del mundo del periodismo, Adela Micha es una de las mujeres de mayor referencia por su trayectoria y profesionalismo, por esta razón no es sorpresa que haya estado envuelta en algunas polémicas como toda figura pública. Una de ellas fue el rumor de su supuesta relación con el empresario Carlos Slim, de quien se dijo, le obsequió un departamento.

Aunque esto se quedó en el aire y terminó en el olvido, la comunicadora aclaró las cosas durante una entrevista para el programa "La Cotorrisa" donde también compartió algunas cosas personales y profesionales que muy pocas personas conocían, como su día a día antes de informarle a las personas el acontecer del mundo.

Los conductores Ricardo Pérez y Slobotzky, fieles a preguntar de todo, no pasaron de largo sobre la existencia del inmueble y no dudaron en cuestionar a la periodista de 59 años de edad.

Adela Micha aclara los rumores sobre Carlos Slim

El origen de los rumores comenzaron después de que le dio fin a su relación con un hombre de origen español, quien asistió a una cena junto con el magnate y el escritor Carlos Monsiváis, en su departamento. No obstante, dijo que a su ex se le pasaron un poco las copas y la hizo enojar mucho.

Posteriormente, el hombre en cuestión coincidió con la periodista de espectáculos Martha Figueroa, quien entonces era compañera de Adela Micha en un medio de comunicación. A pesar de su cercanía, "ella había escrito que Carlos Slim me había regalado un departamento en Donceles porque era cuando todo el rescate de todo el centro histórico", les explicó a los jóvenes.

No obstante, dijo que considera al empresario como un buen amigo al que no ve desde hace mucho y eso sí, "no regala ni un pompón en Sanborns", mencionó.

Como era de esperarse se molestó con Martha Figueroa por no haberle preguntado nada en lo absoluto y más porque trabajaban juntas y pudo haberlo hecho en cualquier momento. En este caso dijo que sí tiene un inmueble en Donceles, pero que se compró con su propio dinero. La única cercanía en ese aspecto con Carlos Slim fue la sugerencia que le hizo para dicha adquisición por su costo y las personalidades que tendría como vecinos.

