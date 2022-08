La Bebeshita: 5 fotos con las que ha desafiado la censura de Instagram

“La Bebeshita” ha demostrado en más de una ocasión que sabe perfectamente cómo mantener cautivos a sus casi tres millones de seguidores de Instagram, sin embargo, en algunas ocasiones ha tenido que jugarse su permanencia en esta red social debido a que algunas de sus postales trasgreden directamente las normas de convivencia de esta plataforma, por lo que en esta ocasión te presentaremos las 5 fotos más arriesgadas de la querida conductora de “Venga la Alegría Fin de Semana” en la aplicación de la camarita.

Daniela Alexis Barceló Trillo, saltó a la fama alrededor del 2017 luego de su participación en el exitoso programa de TV Azteca llamado “Enamorándonos”, en el cual, logró ganarse el cariño del público gracias a su carismática personalidad y a sus divertidas ocurrencias, no obstante, en los años siguientes siguió apareciendo en diferentes producciones de la televisora del Ajusco y fue durante esta etapa cuando comenzó su transformación física, la cual fue posible gracias a múltiples cirugías estéticas que potenciaron aún más su belleza.

Luego de completar su transformación física, “La Bebeshita” decidió sacarle provecho a su apariencia y abrió su perfil oficial en OnlyFans y en otras plataformas similares, lo cual, le permitió ir ganando relevancia en redes sociales donde al poco tiempo se consolidó como todo un sex symbol, además, esto le permitió seguir siendo considerada para aparecer en diferentes proyectos de TV Azteca.

En 2021, “La Bebeshita” fue considerada para formar parte del elenco de “MasterChef Celebrity” y este programa le permitió posicionarse como una de las figuras femeninas más queridas de todo TV Azteca debido que derrochó simpatía durante todo el tiempo que estuvo en la competencia y esta situación le abrió las puertas para que se integrara como conductora en la edición de fines de semana de “Venga la Alegría”.

Cabe mencionar que la fama de “La Bebeshita” le ha permitido iniciar una carrera en la música como intérprete del género urbano donde su sensualidad también forma parte importante de la imagen que proyecta sobre el escenario.

Actualmente, “La Bebeshita” se encuentra atravesando por uno de los momentos más importantes de su carrera pues además de brillar en televisión, es un fenómeno en redes sociales y su carrera como cantante comienza a despegar y por si fuera poco hace apenas unos días tuvo un acercamiento con Playboy que emocionó a todos sus fans pues todo indica que en un futuro no muy lejano podría colaborar con la icónica revista del conejito, lo cual, sería su consagración como sex symbol, no obstante, todavía no hay nada confirmado.

