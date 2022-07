“No estoy gordita”: "La Bebeshita" responde a haters tras críticas por su peso: VIDEO

En los últimos días, “La Bebeshita” ha recibido una gran cantidad de críticas en redes sociales debido que supuestamente está subiendo de peso de forma desmedida y ante tal situación, la querida y simpática conductora de “Venga la Alegría” tuvo que salir a explicar que “no está gordita” sino que el hecho de que esté ganando peso se debe a una situación de salud, por lo que a continuación te contamos todo lo que dijo.

Fue a través de historias de Instagram donde Daniela Alexis Barceló Trillo, como realmente se llama “La Bebeshita”, compartió diferentes videos en los que señaló que estaba tomando una sesión de presoterapia desde su casa y aprovechó para explicar que en los últimos días ha estado reteniendo líquidos y que por ello su apariencia luce más robusta.

“Bebés ya me pusieron mi presoterapia porque la verdad es que estoy reteniendo líquidos, o sea no estoy gordita, retengo líquidos” fueron las palabras de la ex participante MasterChef Celebrity.

Cabe mencionar que en otros videos compartidos a través de sus historias de Instagram la también cantante dejó ver que se sometió a una sesión de “maderoterapia”, técnica que consiste en masajes con distintos utensilios de madera para reubicar o moldear la grasa corporal y a la vez ayuda a combatir el estrés y en el caso de la conductora de “Venga la Alegría Fin de Semana” aseguró que quería levantar los glúteos.

"La Bebeshita" se sometió a una sesión de maderoterapia para reubicar su grasa corporal. Foto: IG: alexissoy

Es importante señalar que hace unos días, “La Bebeshita” realizó un live en su perfil de Facebook donde confesó que ha experimentado ansiedad y depresión, problemas que pudieron haber ocasionado que la conductora retuviera líquidos.

Hasta el momento, se desconoce si “La Bebeshita” ya se puso en manos de algún médico o si piensa seguir tratando su problema solo con las terapias antes mencionadas, sin embargo, sus seguidores se han mostrado preocupados y le recomendaron que se tome unas vacaciones ya que desde hace varios meses ha tenido una intensa participación en distintos programas de TV Azteca y en sus otros proyectos personales.

