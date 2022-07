Kenia Os: Empoderada y talentosa

Con la publicación de Cambios de Luna, su primer larga duración, la originaria de Mazatlán logró hacer un par de sold outs en el Teatro Metropólitan hace unos meses. Pero eso no es todo, pues recientemente anunció que en febrero del próximo año se presentará en el Auditorio Nacional. Así de grandes son los pasos de Kenia Guadalupe, una joven que soñó con llegar lejos y finalmente lo está consiguiendo.

Desde sus triunfos en los escenarios hasta sus éxitos como emprendedora con su propia línea de maquillaje, la cantante sigue evolucionando en lo personal y en lo profesional. Pero todo empieza por un sueño, ese del que Kenia nos habla en una amena plática en donde también devela hacia dónde quiere llevar su música.

Foto: Serch Ramírez para EstiloDF

¿En algún momento pensaste en hacer tantas cosas o se dio de manera natural? No sé, de chiquita me di cuenta que me atraían muchas cosas, pero muy específicas, por ejemplo, me gustan mucho los negocios, siempre andaba buscando en qué ayudar, pero al mismo tiempo era muy artística: pedía pianos, obras de teatro, estudié jazz, estuve en clases de guitarra, aunque muy poquito tiempo y ya no recuerdo nada. Me hice mis propias herramientas y encontré las redes sociales, ahí puedo abarcar muchos ámbitos de mi vida o aptitudes en las cuales soy buena.

Con tu álbum Cambios de Luna, tu vida literalmente cambió, ¿cómo te sientes con lo que está sucediendo con tu música? Me siento muy feliz y agradecida porque amo crear música. Era muy insegura con lo que hacía y al darme cuenta que tanta gente lo recibió tan bien y que conecté me hace sentir otra vez con esa gasolina y tengo muchas ganas de iniciar mi segundo álbum.

Foto: Serch Ramírez para EstiloDF

¿Cómo has logrado capitalizar lo que haces a través de las redes sociales? No sé, a mucha gente le impresiona demasiado, pero para mí es cotidiano, es como comer, estoy comiendo y subo una foto de mi plato, me acabo de maquillar e igual lo grabo. Es algo tan sencillo, tan normal.

En cuanto al estereotipo de la belleza, no buscaste imitar a nadie… Para mí era súper importante conservar mi esencia, soy una artista que me gusta mucho experimentar y subo outfis muy locos con los que probablemente no ando así en mi casa; veo a Kenia Os como mi avatar, me encanta cambiarlo o alocarlo y ponerle cosas que cuando las veo me gustan y me hacen feliz.

Foto: Serch Ramírez para EstiloDF

¿Encuentras un punto de empoderamiento a partir de lo que haces? Sí, claro, he trabajado mis proyectos con base en ser una inspiración para todas las mujeres; al final del día estamos en un momento donde las mujeres hemos luchado durante muchísimo tiempo para pertenecer y tomar un lugar dentro de cualquier industria, era muy complicado antes.

¿Cuál es la mayor satisfacción que te ha dejado tu carrera? Es bien bonito enorgullecer a tu familia y que se sientan felices de tus logros.