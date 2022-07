¿Reconciliación? Jason Momoa y Eiza González son captados tras romántica cena en Londres

Eiza González continúa sumando éxitos en Hollywood y aunque ha mantenido los detalles de su vida privada alejada de los reflectores esto no ha evitado que surjan nuevos rumores sobre su romance con Jason Momoa, con quien fue captada saliendo del mismo lugar en Londres levantando sospechas de una reconciliación.

Fuentes cercanas a la pareja indicaron que se conocieron por proyectos y amigos en común, pero no fue sino hasta febrero de este año, luego de que Jason Momoa y Lisa Bonet anunciaron el fin de su relación, que la actriz mexicana habrá decidido iniciar un romance con el actor y mantener todo en secreto.

La revista People reveló en mayo pasado que la actriz de “Godzilla vs. Kong” y Momoa, de 42 años, eran “exclusivos”; sin embargo, en junio habrían decidido poner fin a su romance luego de cuatro meses de noviazgo y una fuente señaló que el motivo es que son “personas muy diferentes” que se encuentran en etapas diferentes de la vida.

Eiza González es captada con Jason Momoa. Foto: Instagram @eizagonzalez

Los actores habían intentado sacar adelante su noviazgo pese a sus complicadas agendas de trabajo, pero no funcionó y decidieron poner fin a su romance con una buena amistad de por medio. Algo que no duró mucho, pues recientemente fueron captados juntos en Londres.

¿Reconciliación?

La misma fuente que habló sobre la relación de Eiza González y Jason Momoa a People calificó a la actriz como una persona “divertida, dispuesta a cualquier cosa” y “aventurera”, algo que tendría en común con la estrella de “Aquaman” que llevaría su relación con cautela debido a sus hijos.

No es que no se lo esté tomando en serio, pero con sus hijos no se va a precipitar en nada rápido (…) Tenía mucho amor por Lisa y todavía hay mucho respeto mutuo en lo que a ella respecta”, añadió al mismo medio la persona cercana a la pareja.

El actor y la mexicana fueron captados esta semana saliendo de los mismos dos lugares en Londres con tan sólo unos minutos de diferencia, la revista People detalla que los famosos permanecieron en los recintos la misma cantidad de tiempo y habrían tenido una romántica cena.

Las sospechas de una reconciliación incrementaron debido a que Momoa acudió al estreno de la cinta “Ambulance” donde aparece Eiza González, aunque no desfilaron por la alfombra roja juntos él habría acudido para apoyarla.

Jason Momoa en el mismo lugar que Eiza González. Foto: Instagram @prideofgypsies

