Jason Momoa sufre golpe en la cabeza en grabación de 'Rápidos y Furiosos'; ¿abandonará la película?

El actor de Game of Thrones, Jason Momoa, pcausó alarma entre sus fans luego de que publicó una imagen en su cuenta de Instagram, postrado en una plancha a punto de someterse a una tomografía en la cajeza.

De acuerdo con la información vertida en redes y medios de información, el actor habría sufrido un golpe muy fuerte en la cabeza mientras filmaba sus propias escenas de acción para la última cinta de la franquicia Rápidos y Furiosos, denominada "Fast X".

Momoa quién en esta ocasión interpretará a un villano, se golpeó accidentalmente la cabeza por lo que fue necesario llevarlo a un hospital para realizarle una tomografía computarizada.

En la imagen compartida en su cuenta de Instagram, el actor de Aquaman, aparece acostado momentos antes de que le realicen el estudio, la fotografía es acompañada con un mensaje lleno de positividad por parte del actor.

Se desconoce cómo fue que se golpeó o de qué manera se llevó a cabo el accidente, sin embargo el actor no sufrió herida alguna, pero si fue muy duro el golpe, de ahí la necesidad de llevarlo a un hospital.

you got to break some eggs to make an omelette. aloha j. thankful for my ohana and friends