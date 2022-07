Kunno fue violentado en el Carnaval de Veracruz; así fue agredido

Kunno es uno de los influencers más reconocidos en TikTok y otras plataformas, por lo que es el invitado especial de muchos eventos, uno de ellos fue el Carnaval de Veracruz, en donde no tuvo una buena experiencia, ya que fue agredido por varias personas que asistieron.

El tiktoker hizo un en vivo en su cuenta de Facebook en donde dio a conocer que asistió a Veracruz, para apoyar la coronación de su amiga Yeri Mua, sin embargo, las cosas no fueron favorables, ya que lamentablemente fue víctima de groserías y malos tratos, por lo que tuvo que regresar algunos de los insultos y hasta tuvo que irse del lugar para evitar más problemas con los asistentes al evento.

Corren a Kunno del Carnaval de Veracruz

Guillermo Kunno, nombre real de la celebridad de internet, contó que estuvo en uno de los carros alegóricos que recorrieron el Carnaval de Veracruz. No obstante, la recepción de la gente no fue buena, ya que le hicieron señas obscenas y le gritaban insultos, que tenían que ver con su orientación sexual, pues hay que recordar que es parte de la comunidad LGBTTTIQA+.

Kunno recibió insultos Foto: IG @papikunno

“En el público recibí muchos insultos y agresiones (...) sí hubieron varias personas que me pitaron el dedo, que me gritaban pu... que me gritaban j...y yo la neta no me lo aguanté”, indicó el tiktoker, quien confesó que también hizo algunas expresiones, por lo que los asistentes se enojaron más y siguieron las provocaciones.

Kunno revela que hasta en los tacos fue agredido

Papi Kunno, como se llama en las redes sociales, indicó que las agresiones no sólo fueron en el Carnaval de Veracruz, sino que después, al ir a cenar en una taquería, él y su acompañante, el influencer Sol León, volvieron a tener una experiencia desagradable, pues algunas personas que estaban en el establecimiento también lo insultaron.

“Se nos acercaban y nos gritaban insultos, en unos tacos en Veracruz, que solamente nosotros queríamos cenar”, indicó Kunno, quien también agregó que mientras estaban comiendo hubo un grupo de "fans" que les pidieron una fotografía, sin embargo, les comunicaron que cuando terminaran podían atenderlos, explicación que los molestó.

Señaló que no todos los veracruzanos estaban inconformes con la visita de Kunno, pues hubo quienes se emocionaron al verlo en el Carnaval de Veracruz. No obstante, el creador de TikTok comunicó que se sentía mal de salud, por lo que decidió regresar a la Ciudad de México para recuperar fuerzas.

SIGUE LEYENDO:

