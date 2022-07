¿Índigo y Evaluna regresan a casa sin Camilo? Ricardo Montaner comparte emotivo reencuentro

Ricardo Montaner no pudo ocultar su emoción de volver a su nieta Índigo y a su hija Evaluna, quienes fueron vistos sin Camilo. El emotivo encuentro lo compartió con sus 8.2 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, en donde recibió cientos de reacciones positivas al ver a la familia unida.

Tras el nacimiento de Índigo, Evaluna y Camilo se quedaron al cuidado de la familia Montaner, sin embargo, después de que el cantante de "Tutu" y "Vida de Rico" comenzara su gira "De adentro pa’ afuera tour", la artista de 24 años decidió acompañarlo, por lo que desde hace algunas semanas no se había reunido con sus padres, quienes en todo momento han expresado lo mucho que la extrañan.

Índigo y Evaluna se reencuentran con Ricardo Montaner

El intérprete de "Me va extrañar" compartió este martes una emotiva foto del reencuentro con Evaluna e Índigo, quienes esta vez se separaron de Camilo, pues el artista no aparece en la postal. Además, el cantautor no fue solo, pues también estuvo junto a él su esposa Marlene Rodríguez, quien había manifestado que extrañaba mucho a su nieta, por la que creó una línea de ropa.

"Los cuatro en el abrazo del reencuentro… llanto y más llanto de emoción incontenible…#índigo @evaluna @marlenesalome y yo…", colocó en la descripción el cantante de 64 años en la que se ve a los cuatro reunidos en un apapacho, demostrando lo mucho que se extrañaban debido a sus compromisos profesionales.

Ricardo Montaner se reúne Índigo y Evaluna Foto: IG @montaner

¿Por qué Evaluna no está con Camilo?

Ante las dudas sobre dónde está Camilo y por qué había regresado a casa sin él, pues el artista está en Europa con su gira; algunos de sus fans notaron que la foto fue tomada en Madrid, España, lo que significa que Ricardo y Marlene viajaron a ese país para ver a su hija, quien se encuentra trabajando, ya que tras 3 meses de dar a luz a Índigo, regresó con un nuevo proyecto.

En tanto, Camilo no se ha separado de Evaluna, puesto que también se encuentra en la misma ciudad, sin embargo, él está enfocado en su serie de conciertos, mientras que su esposa está trabajando en la Voz Kids España, siendo asesora de Aitana, la coach de esta temporada.

