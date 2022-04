Índigo inspira nueva línea de ropa ¿neutro?; Evaluna lo anuncia con FOTO inédita de su hija

Índigo, hija de Evaluna y Camilo, ha causado furor en redes sociales desde que se anunció su nacimiento la semana pasada. Ahora, se dio a conocer que la esposa de Ricardo Montaner hizo una línea de ropa para bebés, la cual está hecha a mano. Muchos fans se preguntan, si estas piezas son neutras, tal como el nombre del pequeño bebé de los cantantes.

Los intérpretes de 'Machu Picchu' y 'Por primera vez' hicieron oficial el nacimiento de Índigo por medio de unas emotivas fotos, en las que compartieron momentos del parto en casa, el cual se realizó en agua, tal y como la familia Echeverry-Montaner lo habían planeado. En las imágenes aparece Camilo siempre junto a su esposa, demostrando lo unidos que están en estos momentos.

"Índigo nació. Dios estuvo presente en cada segundo del parto en nuestro hogar. Es una niña feliz y curiosa. Evaluna es la mujer más fuerte, virtuosa, y valiente que ha pisado este planeta. Todo mi respeto, mi servicio y mi entrega a la reina de esta casa!", colocó en su mensaje el intérprete de 'Tutu'.

Crean línea de ropa inspirada en Índigo

Los papás de Índigo, no son los únicos emocionados con su llegada, pues también sus abuelos han mostrado su alegría en redes sociales. Aunque no es la primera nieta de Ricardo Montaner, si lo es para Marlene Rodríguez Miranda, quien es su segunda esposa y madre de Evaluna y el dueto Mau y Ricky.

La orgullosa abuela no pudo contener su emoción por la llegada de su primera nieta, así que creó una línea de ropa de bebé inspirada en Índigo. Por medio de su cuenta de Instagram, Marlene dio a conocer su nuevo emprendimiento y con un emotivo mensaje conmovió a los seguidores de la familia de artistas.

"Cuando supe que Eva estaba embarazada, llamé a Tina que desde hacía un tiempo tenía la idea de hacer cosas para bebés y le dije “Tina tienes q hacer tu marca, quiero esas maravillas para Índigo” , me respondió que no tenía el tiempo para dedicarle al 100 pero que si lo hacía con ella y uníamos a Marizai le echaba pichón, la llamamos y de una", colocó la madre de la intérprete de 'Me liberé'.

"Ya Índigo nació y hoy nace esta marca inspirada en ella @elhilorojoatelier. Me hace ilusión porque es amor, es el amor por mi nieta, el amor por mis amigas, el amor por la naturaleza (es todo sanito y natural), esta ropita es amor que compartimos con uds", escribió Marlene Rodríguez en su publicación.

Asimismo, la abuela primeriza colocó una foto de la pequeña Índigo vistiendo su marca, la cual tendrá prendas para de bebés de entre 0-18 meses. Entre las piezas se encuentran babuchas o pantalones, camisetas y guardapiés o ropones, para niños y niñas.

Evaluna publicó la imagen en sus historias de Instagram y apoyó el emprendimiento de su madre, quien se inspiró en su hija para hacer esta línea de ropa.

Foto: IG @marlenesalome

