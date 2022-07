Shakira anunció una feliz noticia

Shakira es tendencia, sola o acompañada desde que se conoció, primero los rumores y luego la confirmación de su separación tras doce años con Gerard Piqué, jugador del Barcelona de España. Esto se debe a lo inesperado de la separación y el silencio que el deportista y la cantante han tenido frente a esta situación.

Shakira y el padre de sus dos hijos tomaron a todo el mundo por sorpresa, pero el asombro solo aumentó cuando trascendió que, el posible motivo, era una infidelidad del deportista con una joven de veinte años cuya identidad aún es desconocida por el público.

Shakira y Piqué rompieron tras 12 años.

Ya con varios días de consumada la separación, Shakira comienza a mentalizarse al 100% en su trabajo y recientemente dedicó sus redes sociales a la promoción de sus proyectos actuales, entre el que se destaca la participación en una competencia de baile en donde ocupa el rol de coach junto al cantante Nick Jonas y a la influencer Liza Koshy. Allí, los participantes deben realizar desafíos que se basan en las tan aclamadas tendencias de la red social TikTok.

Sumado a esto, Shakira utilizó su perfil de IG para demostrarle su agradecimiento a sus fans por el apoyo que le demostraron a lo largo de las últimas semanas. Es por ese cariño que logró romper récords en Spotify e hizo historia al consagrarse como la cantante sudamericana con más oyentes mensuales. “50 millones de escuchas mensuales en Spotify. Gracias por esto, y por tanto, ¡Son mi motor! Los quiero”, escribió junto a un video en donde baila al ritmo de la música.

Shakira rompió un nuevo record con Te Felicito.

El gran logro de Shakira se debe a su canción “Te felicito”, que canta junto a Rauw Alejandro, con la cual muchos creen que es una indirecta a Piqué. “Te felicito qué bien actúas, de eso no me cabe duda, con tu papel continúa... su filosofía barata no la compro, en esa moto yo ya no me monto, la gente de dos caras no la soporto”, son los versos con los que inicia la polémica canción.