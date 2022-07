“Nada se justifica”: “El Negro” Araiza recuerda cuando su ex esposa le perdonó una infidelidad | VIDEO

A casi siete años de uno de los escándalos más grandes de su carrera, Raúl “Negro” Araiza ofreció nuevos detalles de la vez que le fue infiel a su ahora ex esposa Fernanda Rodríguez, además, también aprovechó para aclarar algunas polémicas extra que surgieron en su momento, por lo que a continuación te contamos todo lo que dijo el querido actor y conductor de “Hoy”.

Estas declaraciones del “Negro” Araiza fueron vertidas en el último programa de “Miembros Al Aire” en el cual, estuvo como invitada la psicoterapeuta Tere Díaz, quien estuvo hablando de lo que ocurre en la mente de las personas cuando perdonan una infidelidad y dicho tema dio pie a que Paul Stanley y “El Burro” Van Rankin trajeran a la conversación la complicada crisis matrimonial que vivió en 2015 el conductor de “Hoy” a raíz de una infidelidad.

Ante la presión de sus compañeros, Raúl Araiza se animó a hablar de la complicada situación que vivió y señaló que tuvo el valor de reconocer públicamente su error, lo cual, considera, fue lo mejor que pudo haber hecho para poder retomar su relación, por lo menos por algún tiempo más.

“Espérame, se voltean a molestarme a mí, pero cuando hubo evidencia esa única vez, en mi caso, públicamente, agarré y escribo un comunicado, pedí disculpas, acepté lo que era real, era evidente, nada más dije, ‘le falte al respeto a mi familia, le falte al respeto a mi mujer, que amo profundamente, pido una disculpa, fue un acto de mal juicio dentro de mi adicción, etcétera’, acepto lo que es”, señaló Raúl Araiza.

En otro momento de su intervención, Raúl Araiza aprovechó para aclarar que nunca le dio regalos carísimos a la mujer con la que se le vinculó, como se dijo en su momento y aseguró que estas versiones fueron inventos de la prensa.

“Acepto lo que es, no todo lo que le aderezaron a la historia, que es muy de este medio ‘amante de cuantos años, las joyas y la chin…’ no mam*n yo ni una pin... paleta de grosella le disparé porque nada más la visitaba comíamos tantitos cacahuates y me iba”, aseguró el también actor de 57 años de edad.

Para finalizar, “El Negro” Araiza reconoció que nada justifica una infidelidad, sin embargo, aseguró que cuando una mujer es la infiel podría tener más justificaciones en comparación a un hombre, ya que considera que la mayoría de infidelidades cometidas por varones obedecen únicamente a un impulso carnal.

“Una cosa es ser infiel y otra cosa es ser infiel y cul*ero. Nada se justifica, yo siento que la mujer avisa, se dice mucho, hay focos, Para mí creo que nunca lo trae directo en la cabeza, pero va lanzando alertas de cuídame, atiéndeme y adúlame (…) para mí la infidelidad de la mujer sí está más justificada más que la de nosotros que sí nos vale madre”, finalizó el conductor de “Hoy”.

