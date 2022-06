Raúl "Negro" Araiza confiesa que famoso futbolista le debe dinero: "ni en abonos quiso pagar"

El popular conductor del programa “Hoy”, Raúl “El Negro” Araiza confesó a sus compañeros de “Miembros al Aire”, de la cadena Unicable, que un famoso jugador del futbol mexicano le debe una suma importante de dinero. “El Negrito” narró su historia después de que se generará polémica en el programa al debatir si era conveniente prestar dinero a familiares o amigos.

Fue entonces que “El Negro” Araiza, quien semanas antes se enganchó con el Jorge “Burro” Van Ranking por hablar mal de él sobre su forma de enamorar mujeres, confesó que le prestó dinero a un futbolista que milita en la Liga Mx, pero nunca quiso dar el nombre del futbolista.

“Solamente una persona no me ha pagado, me quedó a deber”, sentenció “El Negro”. Y aunque no le ha pagado ni un solo peso, el conductor aseguró que lo estima y mantiene buena relación.