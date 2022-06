Fernando del Solar: A bordo de su auto, así se enteró Raúl Araiza de la muerte de su ex compañero "que sorpresa tan fuerte"

La comunidad artística de México se encuentra de luto, tras la confirmación de la muerte de Fernando del Solar, pese a que se desconocen las verdaderas causas del deceso del conductor argentino, fue su amigo y ex compañero de Venga la Alegría, Sergio Sepúlveda quien en punto de las 12:28 pm confirmó está información.

Desde la confirmación de la muerte de Fernando del Solar, son varios los famosos que han dado su opinión ante el sorpresivo fallecimiento del conductor, entre ellos su mejor amigo Mauricio Mancera, Tábata Jalil, Vanessa Claudio, entre muchos otros más.

Tal y como ya es una costumbre, los reporteros de la fuente de espectáculos se dan cita todos los días a las afueras de Televisa San Ángel para platicar con algunos famosos, en esta ocasión tocó el turno de Raúl Araiza a quien sorprendieron con la lamentable noticia del fallecimiento de Fernando del Solar, de quien fue compañero en Hoy.

“¿De verdad? ¡No me digas eso, no mames! Perdón las palabras, no sabía, hijo cabrón, no de verdad, no sabes como lo quiero (¿compartieron un ratito, cierto?) sí, pero muy intenso, muy bien, ¡tipazo!, hicimos ‘Mula para tres’, seguimos siendo amigos, luego vino a ‘Hoy’, y acá él y yo como siempre, yo lo abrace mucho y le decía que no se me desesperara, bueno nos ayudabamos mucho, nos reíamos mucho a lo que voy es que siempre con un ánimo de positivismo grande y sí, caray qué sorpresa tan fuerte”, Dijo Raúl Araiza a bordo de su auto visiblemente sorprendido