Muere el padre de Fernando del Solar: "No voy a ver más a mi viejo"

Este domingo, desde muy temprano, el conductor de origen argentino Fernando del Solar anunció la muerte de su padre con un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram.

Me siento muy triste y todavía no puedo creer que no voy a ver más a mi viejo... Ni comernos un asado, ni reírme con sus ocurrencias… Hoy voy a sonreír porque pasó, porque fue él y por todo lo que vivimos juntos. Apenas pasaron horas y ya te extraño. Me quedo con todo lo que aprendí, con sus aciertos, pero más de sus errores.

¡A volar hasta tierras altas, papá! Siempre vivirás en mí, TE AMO