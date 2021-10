Ingrid Coronado y Fernando del Solar: la VERDAD detrás de su divorcio | VIDEO

En redes sociales fue compartido el fragmento de una entrevista donde Ingrid Coronado dio detalles de los motivos que propiciaron que su matrimonio con el conductor Fernando del Solar concluyera cuando el argentino presentaba un cuadro de salud complicado, terminando así con una de las relaciones más queridas de la farándula.

Su relación inició en 2008 y producto de su amor fue el nacimiento de dos de sus hijos. Sin embargo los problemas de pareja comenzaron, en parte porque la familia del conductor no aceptaba a Coronado y ello se agudizó cuando el argentino comenzó con su batalla contra el cáncer.

En 2019, la ex Garibaldi fue duramente criticada en las redes sociales luego de publicar un video donde festejaba la Navidad cuando Fernando del Solar estaba en el hospital por un problema de neumonía. Al respecto, Ingrid Coronado habló en una entrevista recientemente compartida en TikTok con la periodista Mónica Garza sobre lo que aconteció en aquella ocasión.

Pensaba que Fernando iba a recapacitar

La otrora conductora de Venga la Alegría compartió que tras tener problemas de pareja, por mutuo acuerdo, Fer del Solar decidió marcharse a Tulum para reflexionar las cosas y permaneció allí durante dos meses, pero cuando regresó, volvió con un complicado estado de salud.

“Regresó a casa y lo vi muy mal de salud, lo recibí en casa, lo volví a cuidar, volvimos a estar juntos con una relación él y yo”, señaló Coronado.

La también actriz detalló que los principales problemas que enfrentaba con Fer de Solar se debían entre otras cosas, por su complicada relación que tenía con la familia de su entonces esposo, la cual no la aceptaban.

Ingrid Coronado durante la entrevista con Mónica Garza. Foto: TikTok

Cuando regresó de su viaje a Tulum, del Solar dijo a su esposa que pondría un límite a su familia y un ultimátum donde si no la aceptaban, entonces no lo aceptaban a él. Por un tiempo todo volvió a la normalidad hasta que cuando Fer volvió a ponerse en contacto con su familia cuando estuvo en Cuernavaca.

“La situación otra vez se volvió a poner mal, volvió hablar con su familia, otra vez había problema conmigo. Los problemas regresaron a nuestra vida hasta que tomamos la decisión de tener días de distancia”, dijo la actriz.

Ingrid dijo que planearon que cuando Fer estuviera bien regresaría a México y a su regreso los dos se irían de viaje para reiniciar una nueva etapa en su matrimonio.

Sin embargo, a días del regreso del ex conductor de Insomnia, tanto Ingrid como sus hijos enfermaron de influenza que los dejó encerrados en su hogar. Entonces la conductora recibió la llamada de Fer del Solar, pero le indicó que estaba llegando directamente a un hospital porque tenía “algo en el pulmón”.

En la llamada, el argentino le dijo que no era necesario que acudiera al hospital si no quería; sin embargo, al recuperarse de su problema de influenza, Ingrid acudió a visitarlo al nosocomio.

En el lugar, Ingrid encontró a los papás de Fer del Solar. “La escena que me encontré en el hospital ya era una escena muy complicada porque ya los papás habían tomado el control, prácticamente todos me corrieron. Yo no debería estar ahí”, fue lo que dijeron a la histriona lo que originó que rompiera lazos con del Solar.

Aquí la entrevista compartida:

RMG