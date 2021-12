"De eso no iba a vivir": Fernando del Solar rompe el silencio y revela cuál es el sueño que nunca cumplió

Fernando del Solar, uno de los conductores más queridos de la televisión mexicana y que todas las mañanas despertaba a sus seguidores con la frase "arriba los corazones", abrió su alma y confesó en entrevista cuál fue el sueño que nunca logró cumplir ni logrará alcanzar.

En una platica para el programa De Primera Mano, Del Solar declaró que uno de sus mayores sueños de niño era convertirse en futbolista; sin embargo, el destino le tenía preparado algo lejos de las canchas.

A mi me hubiera encantado ser jugador de futbol, de niño soñaba con jugar, pero no fui muy bueno, entonces supe que de eso no iba a vivir, sueño se me fue rápido