Fernando del Solar sufrió ACOSO SEXUAL en su llegada a la TV: VIDEO

El conductor Fernando del Solar confesó en una entrevista que desafortunadamente cuando llegó a México se tuvo que enfrentar a muchos problemas, no sólo de adaptación a un nuevo país, sino que también enfrentó el acoso sexual por parte de algún productor que quiso propasarse.

Del Solar explicó que para él fue muy difícil salir de Argentina y posteriormente llegar a México a buscar una oportunidad en el mundo de la actuación, pero la realidad es que al principio fue muy complicado porque sólo le daban papeles para comerciales de televisión, que era lo que hacía.

El conductor señaló que en algún momento del inicio de su carrera fue sorprendido por algún productor que le hizo algunas insinuaciones en lo que él definió como acoso sexual y aseguró que los hombres también viven está situación, la cual es muy difícil de encarar en cualquier parte del mundo.

Si me llegaron a pedir favores sexuales

Fernando del Solar explicó que si le llegaron a solicitar algún tipo de favor sexual con el objetivo de que eso lo ayudara a crecer de manera más rápida en el mundo de la televisión; sin embargo, él nunca aceptó y se siente orgulloso de no haber caído en ese tipo de provocaciones que existen en los medios.

"Es como una vez escuché decir a una persona: ‘es el sex business’. Yo decía: no, no, no. Estás equivocado. Cuando nuestros papás se preocupaban por estas cosas, era cierto, pero estas cosas pasan en cualquier lugar", fueron parte de las palabras de Fernando del Solar en un video con Michelle Ruvalcaba.

Del Solar explicó que muchas de las decisiones que tomó en México al inicio de su carrera fueron basadas en los valores que se le inculcaron en casa y que por ello siempre fue un hombre muy honesto, derecho, directo y que el producto de su trabajo sería lo que lo sacaría adelante en este nuevo país que la acogió también como México.

