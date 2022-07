De espaldas, Yanet García reta la censura de Instagram con arriesgada FOTO

Yanet García se ha convertido en una de las celebridades más atrevidas de internet, pues en sus redes sociales como Instagram, la modelo reta la censura y se deja ver con los atuendos más reveladores, como este viernes, cuando subió a su plataforma una foto de espaldas luciendo una pieza de lencería y mostrando su espectacular silueta; la imagen consiguió rápidamente cientos de comentarios y "likes".

Frases como "Que chula", "Mamacita", "Hermosa princesa", "So sexy lady" y "Belleza", entre otras, son algunas que sus fans contestaron en la publicación que subió a la plataforma de Meta, una de las más estrictas de internet, debido a que hay veces que no permite compartir imágenes muy explícitas, sin embargo, la ex "chica del clima" del programa de Hoy, ha sabido como evadirlas y revelar fotos sensuales.

Yanet García luce su belleza Foto: IG @iamyanetgarcia

Yanet García se luce en topless en Instagram

En la imagen, la originaria de Monterrey, Nuevo León, aparece en topless cubriéndose con una almohada la zona del pecho para dejar un poco a la imaginación. En tanto, deja ver su espalda y su coqueta lencería de color rosa, la cual tiene un moño en la parte trasera; este tipo de prendas se ha convertido en una de las favoritas de Yanet, pues constantemente se luce con piezas que elevan la temperatura.

"Good morning" (Buenos días), fueron las palabras con las que Yanet García compartió la fotografía que ha recibido cientos de cometarios halagadores por parte de sus seguidores, así como miles de "me gusta". Con esta imagen, la presentadora de televisión vuelve a demostrar que sabe como retar a la censura de Instagram en donde ya tiene más de 14.8 millones de admiradores, que no se pierden de sus actualizaciones.

Yanet García reta la censura en topless IG @iamyanetgarcia

Después de ser parte de Gente Regia y del programa Hoy dando el pronóstico del clima, Yanet García decidió tomar otro camino, así que retomó su carrera como modelo y comenzó a estudiar health coach. Asimismo, se convirtió en una de las celebridades más populares en la plataforma de OnlyFans, en donde comparte contenido exclusivo y muy sensual con sus fanáticos.

