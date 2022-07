Tania Rincón se defiende y asegura no iba borracha al programa Hoy: "al final sí me perjudica"

Fue hace unos días, cuando durante en una de las dinámicas del programa Hoy, Tania Rincón bromeó con sus compañeros e imitó a una persona en estado de ebriedad, por lo que algunos medios de comunicación aseguraron que la bella conductora estaba en estado inconveniente.

Debido a este malentendido, la conductora del programa Hoy, aclaró la situación durante la sección “¿De qué me hablas?”, en donde aseguró que aunque sabía que era una broma, finalmente los encabezados si afectan su vida personal, pues los leen sus familiares.

"Saben que, risa y risa, pero al final si me perjudica, pues no estamos acostumbrados de leer toda la nota, entonces si te pones a ver los titulares y ya dicen que llegue en estado de ebriedad. Es grave porque tengo una familia y tengo hijos, no está padre que por un ‘click’ se ponga en duda mi imagen que me ha costado tantos años”, dijo Tania Rincón