Querida conductora de Hoy anuncia que estará ausente por dos semanas, estas son las razones

Este viernes 29 de julio, al inicio del programa Hoy una de las conductoras de la emisión hizo un importante anuncio pues reveló que este sería su último programa del mes pues estará ausente por dos semanas.

Fue Galilea Montijo quien hizo el importante anuncio a sus compañeros quienes estaban en la mesa para presentar una de las secciones del programa matutino.

Al inicio del programa, la siempre bella Galilea Montijo anunció a sus compañeros que tenía buenas noticias para todos pues han comenzado el periodo de vacaciones para los conductores del programa matutino.

Y es que la originaria de Guadalajara, Jalisco aseguró que estará ausente de la emisión durante dos semanas ya que estará de vacaciones, por lo que compartió esto con los televidentes para evitar especulaciones.

Pues cabe señalar que varios medios de comunicación han manejado la versión que la conductora podría salir del matutino, por lo que Galilea dejó claro que hasta el momento su contrato se cumple al pie de la letra.

“Nos va a tocar a cada uno nuestras vacacioncitas, pero para que no le digan, que no le cuenten señora, señor, señorita, niño, niña, abuela, quimera, que no le cuenten ¡eh!, hasta ahorita todo sigue en pie con el contrato como Dios manda, hasta donde Dios y el jefe quieran”, dijo Galilea Montijo