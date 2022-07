Luis Miguel: con lujos para indemnizarlas y sin fotos de la relación, esto dice el presunto contrato que firmaron sus ex

La vida amorosa de Luis Miguel siempre ha causado mucha polémica y ahora que “El sol de México”, está estrenando romance ha salido a la luz que todas las mujeres que han gozado de las mieles de su amor, antes tuvieron que firmar un contrato de confidencialidad.

Cabe señalar que el programa de espectáculos “Chisme no Like” fue quien confirmó el romance de Luis Miguel con Paloma Cuevas, así mismo en esta emisión se dio a conocer del estricto contrato del que se habla arriba.

De acuerdo con el periodista Javier Ceriani, más de 30 mujeres que han sostenido una relación amorosa con el intérprete de temas como “Suave”, “La incondicional”, “Por debajo de la mesa”, “La Chica del bikini azúl”, entre muchas otras más, habrían confirmado la veracidad del convenio que Luis Miguel les hace firmar obligatoriamente al iniciar una relación.

El contrato de confidencialidad

Es por eso que a continuación te daremos a conocer algunas de las presuntas cláusulas que deben cumplir las parejas sentimentales del astro mexicano; cabe señalar que éstas fueron compartidas por Javier Ceriani en el antes mencionado programa de espectáculos en el que trabaja.

Aquí las cláusulas:

1. Durante la relación no pueden hablar de la relación, ni de Luis Miguel.

2. Ninguna puede confirmar que es novia de Luis Miguel ni en el momento, ni en el futuro.

3. No pueden revelar ningún detalle de intimidad a nadie, ni a la prensa, ni siquiera a las personas más cercanas.

4. No pueden tomar fotos sin el consentimiento de Luis Miguel.

5. Mientras estén en su barco, casa u hotel, deben entregar sus teléfonos y/o cámaras que se guardan en una caja fuerte y se regresan cuando salen.

6. Si no aceptan deben entregar el teléfono a Luis Miguel o su gente para revisión en cualquier momento que se lo solicite.

Foto: IG @lmxlm

Luis Miguel indemniza a sus parejas sentimentales

Y si es que creías que era algo raro que al iniciar una relación sentimental se firme un contrato, pues sigue leyendo por que Luis Miguel es tan precavido que presuntamente existe otro documento que deben firmar las mujeres cuando dan por terminada su relación con el cantante.

De acuerdo con “Chisme No Like”, las mujeres que fueron novias del cantante no se deshacen de las restricciones pues tras decirle adiós a Luis Miguel, siguen más fuertes, todavía sin embargo, como si se tratara de un empleado el intérprete de boleros indemniza a sus ex parejas con dinero, casa o automóvil.

Foto: IG @lmxlm

Aquí las cláusulas en caso de rompimiento:

1. No pueden hablar ni de lo vivido, ni del después.

2. Reciben una indemnización que va en dinero y/o automóvil o una propiedad dependiendo cuan importante fue la relación.

3. El contrato tiene una validez de 10 años después de que termina la relación.

Cabe señalar que entre las famosas mujeres que según Chisme No Like asegura que tuvieron que firmar este contrato de confidencialidad para vivir un romance con Luis Miguel se encuentran: Mariana Yazbek (1985), Stephanie Salas (1987) y Lucía Méndez (1990), entre otras.

Con información de Agencia México.

