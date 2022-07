BTS está nominado en los MTV Video Music Awards, categorías y cómo votar

Los MTV Video Music Awards 2022 anunciaron a través de sus redes sociales las nominaciones para su edición 2022, entre las que destaca BTS como el grupo con más categorías. Las votaciones ya comenzaron y esta es una oportunidad más para que los idols sumen nuevos trofeos.

Con su álbum de estudio "Proof" y sus éxitos anteriores como Butter, My Universe y su sencillo "Yet to come", la banda surcoreana está compitiendo a lo mejor de la música pop junto a otros grandes artistas. Además, también fueron nominados a las categorías K-Pop.

A través de las redes sociales de MTV, se dieron a conocer las categorías en las que compite BTS, las votaciones ya se abrieron y aquí te decimos cómo votar por el grupo en la página oficial de los VMAs y qué premios podrían ganar.

¿Cómo votar por BTS en los MTV VMAs?

BTS es el grupo más nominado a los VMAs 2022 con cuatro categorías en total. Los artistas K-Pop compiten a:

Mejor K-Pop (Yet to come)

Mejores Efectos Visuales

Mejor Coreografía

Mejor Performance en Metaverso (colab con Minecraft)

Para votar por BTS en los VMAs solo debes ingresar a la página oficial, en el listado de categorías debes buscar en la que están nominados.

Puedes votar hasta 20 veces por día, a veces el voto cuenta doble. Al final, solo te pedirá registrarte con algún correo o red social para poder envíar tus votos y listo. Puedes hacerlo con diferentes cuentas.

Sigue leyendo:

BLACKPINK: 3 Tendencias de moda inspiradas en Jennie que puedes replicar fácilmente

¿Cuánto costaría salir con Jungkook de BTS? Esta es su cita ideal para enamorarse