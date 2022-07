Ana Claudia Talancón: ESTO es lo que hace la actriz para poder convertirse en madre adoptiva

Ana Claudia Talancón, actriz conocida por su icónica interpretación en la serie 'Soy tu fan', que por cierto, próximamente llegará a la pantalla grande, dio un gran anuncio a la prensa, al detallar cómo va el proceso de la adopción de un pequeño que quiere integrar a su vida y a su familia.

Respecto a los detalles sobre la fecha en la que lograra concretar su sueño, la también protagonista de 'Arráncame la vida', expresó aliviada que esperaba que el próximo año podría ser una fecha tentativa para que se reúna con el nuevo miembro de su familia, pues aunque aseguró que el proceso ya comenzó, este toma su tiempo y al final, todo legará en el momento "en el que tenga que llegar".

Ana Claudia Talancón también aseguró que le gustaría platicar con más personas que hayan atravesado por este proceso de la maternidad, ya que considera enriquecedor el compartir experiencias y poder escuchar consejos de personas que ya han pasado por esto.

De hecho, no dudó en externar su interés en platicar con Sherlyn sobre este tema, aunque aclaró que no se han reunido no por falta de ganas, sino porque la carga de trabajo de ambas ha sido considerable, impidiendo así un encuentro casual.

En este sentido, conviene señalar que Ana Claudia Talancón confesó que una de sus preocupaciones más grandes en este proceso de adopción es no tener los recursos necesarios para mantener al menor.

“Sí, claro que sí, estoy ahorrando mucho y estoy trabajando muchísimo para poder hacerlo y no tener ninguna preocupación con esto porque me han dicho que los bebés cuestan mucho dinero, que los hijos cuestan”, dijo con una gran sonrisa la actriz.

En relación a su deseo sobre ser madre, Ana Claudia Talancón mencionó que fue justamente el trabajo que realizó con la 'Fundación Aquí nadie se rinde' lo que la hizo acercarse a los menores, floreciendo así su deseo de ser madre.

Demostrando una vez más que la decisión de tener o criar un bebé no depende de tener o no una relación en pareja, pues hay padres y madres excepcionales que logran criar a sus hijos sin la necesidad de contar con el respaldo de otra persona, pues recordemos que hace algunos meses Ana Claudia Talancón canceló sus planes de boda con el arquitecto Alejandro Lopart.

