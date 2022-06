Ana Claudia Talancón fue hospitalizada de emergencia: “Empecé a vomitar sangre”

Ana Claudia Talancón tuvo que ser hospitalizada de emergencia durante el rodaje de una serie, y es que la actriz presentó alarmantes síntomas aparentemente sin motivo alguno luego de haber descansado en su camper por un corto periodo de tiempo.

La actriz de "Soy tu fan" compartió en su cuenta de Instagram algunas historias en las que se le puede ver en una cama de hospital, lo que generó gran preocupación entre sus fans que le enviaron mensajes de cariño y la cuestionaron sobre el motivo por el que se encontraba en el nosocomio.

En entrevista para “Ventaneando”, Talancón detalló que estuvo hospitalizada por tres días debido a que inhaló sustancias químicas que usaron para desinfectar el camper en el que estaba descansando al momento de presentar los síntomas.

Ana Claudia Talancón fue hospitalizada de emergencia. Foto: Instagram @latalancon

“Empecé a vomitar sangre (…) La sufrí, todavía tengo moretones de los catéteres que me metieron. He hecho todo bien para poder estar sana, me siento muy agradecida”, dijo.

Añadió que tiene una fuerte alegría a los químicos que se usaron para sanitizar el camper, sobre todo al cloro y al amoniaco. Luego de varios estudios los médicos señalaron que tenía inflamados los pulmones, así como laceraciones en el estómago y la traquea.

Prepara la adopción de un bebé

La actriz trabaja actualmente en la serie “El Refugio” y ya tiene otros proyectos en puerta, sin embargo, el más importante es en el que se enfocará el próximo año ya que preparara todos los papeles para poder adoptar un bebé.

Ana Claudia Talancón ya había externar su deseo por convertirse en madre adoptando un bebé, un proyecto que espera concluir el próximo año. Aunque puntualizó en que continuará trabajando, por lo que su bebé la acompañará en todo momento.

"Yo lo he buscado desde antes simplemente no se ha dado y yo creo que los tiempos de la vida son perfectos. Creo que por algo no se ha dado y a lo mejor era porque justo todo esto me espera”, dijo la actriz añadiendo que podrían ser más de dos si se tratara de hermanos o cuates, pues no le gustaría separarlos.

"Hay tantos niños sin padres, abandonados o de padres que no los pueden cuidar en ese momento y que los tienen que dar en adopción. Creo que ya somos muchos en este mundo, está padrísimo podernos ayudar, poder tomar esa consciencia y ayudarnos como raza humana en ese sentido y enseñar a un chiquitín a amar y vivir la vida”, dijo en un encuentro con los medios retomado por “Sale el sol”.

