Ana Claudia Talancón: 5 FOTOS que consolidan a la protagonista de "Soy tu fan" como la más bella

Ana Claudia Talancón, la icónica protagonista de la serie "Soy tu fan", cumple 42 años este 1 de mayo. Nacida en 1980, la mexicana ha logrado cimentar una carrera bastante exitosa como actriz, presentadora y cantante de cine y televisión. Su trabajo ha rebasado las fronteras mexicanas y ha llegado incluso a ser nominada a en los Premios Oscar por la película "El crimen del padre Amaro".

La oriunda del estado de Yucatán también ha formado parte de otras grandes producciones entre las que se cuentan "Arráncame la vida" de 2008 y "Matando Cabos" de 2004, películas que alcanzaron muy buena aceptación tras su estreno; aunque su verdadero debut tuvo lugar en "Al norte del corazón" en 1997.

El enorme talento y éxito de Talancón se ha compaginado con su vida amorosa, pues su relación on Alejandro Lopart no ha hecho si no reforzarse con el paso de los años. Esto, pese a que a finales de 2021, la actriz dio a conocer que su anunciada boda quedaría cancelada.

"Prefiero dedicarme y darme tiempo a disfrutarlo", comentó la mexicana al anunciar que por cuestiones de trabajo, ella y su pareja tomaron la decisión de no casarse en el día y hora que habían acordado en un inicio. Para aclarar por completo este tema recalcó que su relación no ha terminado. "De hecho, aquí lo tienen con toda mi familia. Lo que pasa es que no tenemos prisa porque tenemos mucho trabajo los dos ahorita y para qué correr si es para siempre ", dijo.

A lo largo de su carrera, Ana Claudia Talancón ha trabajado junto a personajes como Itatí Cantoral, Anette Michel, Diego Ramos, Gael García, entre muchos otros. Además de haber conseguido una serie de premios por sus actuaciones como el Premio ACE en 2003 por "El crimen del padre amaro", el MTV Movie Award por "Ladie's Night"; un Jury Prize por "The Virgin of Juárez", entre muchos otros.

La actriz mexicana se ha mantenido con una afortunada carrera. Actualmente se ha convertido en una de las famosas que se posiciona en contra del proyecto del Tren Maya en México y comparte su opinión desde redes sociales, donde cuenta con mñas de 317 mil seguidores.

SEGUIR LEYENDO:

¡PRECIOSA! Ana Claudia Talancón así lucia en sus inicios y comprueba que los BIKINIS rojos son su mejor prenda | FOTO