Querida actriz de 'Soy tu Fan' decidió ser mamá adoptiva

Ana Claudia Talancón, protagonista de 'Soy tu Fan' se sinceró con una revista de sociales y reveló que decidió ser mamá adoptiva, ya que ha intentado embarazarse, pero lamentablemente no ha podido concebir un bebé. No obstante, esto no permitirá que logre su objetivo, así que ha pensado en esta vía para cumplir su sueño.

En una entrevista para la revista 'Caras', la estrella de cine y televisión abrió su corazón y dio a conocer que en los últimos cinco años la maternidad se volvió una prioridad en su vida personal, por lo que se sometió a varios tratamientos, sin embargo, no obtuvo resultados positivos.

Ana Claudia Talancón adoptará para convertirse en mamá

La actriz de 42 años contó que tanto en Estados Unidos y México buscó la ayuda de los profesionales, sin embargo, pudo embarazarse de forma natural a principios de 2021, pero a las 10 semanas perdió a su bebé.

"Cuando pensé que la maternidad no era para mí, mi novio me dijo que dejara toda la cuestión médica y que iba a pegar de forma natural. A los cuatro meses, en 2021, de manera natural, yo estaba embarazada, tristemente el proceso de gestación solo duró 10 semanas, para mí fue lo más doloroso, estaba sola en mi casa cuando tuve una pérdida natural", reveló.

Ahora, está pensando en una nueva forma de convertirse en madre, después de tantos intentos, pues Ana Claudia indicó que podrá adoptar, y aunque le gustaría que fuera en México, la artista que protagonizó 'Arráncame la vida' no descarta iniciar este proceso en otros países.

Talancón está convencida que la adopción es la mejor vía para convertirse en mamá, pues no descarta tener uno o varios hijos por medio de este proceso legal, que se puede hacer en México y en otros partes del mundo, esto para compartir todo el amor y darles una buena vida a los menores.

SIGUE LEYENDO:

Ana Claudia Talancón: 5 FOTOS que consolidan a la protagonista de "Soy tu fan" como la más bella