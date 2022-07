¿Quién es la máscara?: TODO lo que se sabe de la nueva temporada; ex conductora de VLA podría integrarse

Una nueva temporada del reality show de Televisa, “¿Quién es la máscara?” se avecina, y es que ha sido tanto su éxito y la aceptación de las familias mexicanas que pretenden que esta cuarta edición rompa con todos los esquemas.

Es por eso que a continuación te vamos a revelar todo lo que se sabe hasta el momento de la cuarta temporada de “¿Quién es la máscara?”, pues la producción ya comenzó a reclutar a los primeros participantes los cuales obviamente no se sabe quiénes son.

¿Nueva investigadora?

De acuerdo con información de Pablo Chagra, Mónica Huarte en esta nueva edición ya no va a estat presente, algunos aseguran que su participación no gustó del todo, por lo que ya se busca reemplazo para ella.

Entre las opciones que el famoso tiktoker mencionó está Cynthia Rodríguez, ex conductora de Venga la Alegría y esposa de Carlos Rivera quien desde la primera temporada ha sido parte de este reality show y es uno de los mejores investigadores pues ha descubierto a varios participantes.

Cabe recordar que Cynthia Rivera se despidió de Venga la Alegría para irse unos meses de luna de miel con su amado Carlos Rivera, sin embargo, ya no podría regresar al matutino de TV Azteca.

Y es que según Pablo Chagra, la ex académica si no está a lado de su esposo en la línea de investigadores, podría ser una de las participantes de “¿Quién es la máscara?” y ocultarse debajo de un enorme personaje, cabe aclarar que esto aún no está confirmado o bien como co-conductora y ser la encargada del backstage, trabajo que hacía Natalia Tellez.

¿Regresa Omar Chaparro?

Además de Rodríguez, según el creador de Chismillenial, Galilea Montijo podría también ser una de las candidatas a ocupar el lugar de Mónica Huarte, o bien regresar a Consuelo Duval, pues recordemos que la actriz que da vida a “Federica P. Luche”, era la investigadora original.

También se rumora que Omar Chaparro podría estar de regreso a “¿Quién es la máscara?”, luego de estar ausente durante una temporada y que su lugar lo tomara Adrián Uribe, se cree que el ex conductor de Sabadazo podría regresar.

¿Cuándo empieza la cuarta temporada de “¿Quién es la máscara?”?

Será el próximo mes de noviembre cuando podremos disfrutar de esta cuarta temporada de “¿Quién es la máscara?”, se presume que seguirá con su horario normal todos los domingos, sin embargo, hasta el momento no se sabe más detalles.

