Rica, Famosa, Latina: Este es el elenco CONFIRMADO de la nueva temporada; participa la hija de Alejandra Guzmán

Uno de los realities shows más polémicos regresa con una nueva temporada y con nuevas integrantes se trata de “Rica, Famosa, Latina”, y aunque mucho se había rumoreado sobre el nuevo elenco de la sexta edición, por fin se acaba de confirmar quienes serán las nuevas mujeres que prometen causar mucha polémica.

Fue por medio de su cuenta oficial de Tktok que el experto en espectáculos Pablo Chagra confirmó quiénes son las nuevas integrantes de “Rica, Famosa, Latina” y qué otras se reintegran a esta sexta edición.

¿Quiénes son las nuevas integrantes de Rica, Famosa, Latina 6?

Aunque se rumoreó que la ex integrante de Acapulco Shore, Brenda Zambrano podría ser parte de esta nueva temporada, esto no será así, sin embargo, no se descarta que en otras temporadas de este reality show pueda participar.

Sin embargo, de las nuevas “Ricas, Famosas y latinas” que se integran en esta temporada son: Frida Sofía, la hija de Alejandra Guzmán, también se integra Mariana González Padilla quien es conocida por ser la novia de Vicente Fernández Jr.

A estas dos hermosas mujeres se unen también Frida Muñoz que es esposa de Julio César Chávez Jr. y Kimberly Flores esposa de Edwin Luna, ésta última participó en la primera temporada de “La Casa de los Famosos” en donde salió inesperadamente luego que su esposo el líder de la Trakalosa de Monterrey fuera por ella a sacarla del reality por que supuestamente había problemas familiares.

Por otra parte, Mayeli Alonso, Luzelba Monsur y Sandra Vidal a quienes ya habíamos visto en otras temporadas de “Rica, Famosa, Latina” regresan al reality show.

