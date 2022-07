Hermano de Alejandro Speitzer revela por qué Shannon de Lima y el actor de "Oscuro Deseo" terminaron

Hace algunos días, el guapísimo Alejandro Speitzer dio de qué hablar nuevamente por sus relaciones amorosas pues el actor compartió en sus redes sociales unas fotografías de quien presuntamente sería su nueva novia.

Debido a lo anterior, muchos se preguntaron qué había pasado con Shannon de Lima con quien el mismo actor confirmó su noviazgo hace un par de meses, pero es Carlos Speitzer hermano de Alejandro quien habla al respecto sobre la separación de la pareja.

Foto: IG @alejandrospeitzer

Fue a las afueras de Televisa en donde un grupo de periodistas abordaron al ahora conductor del programa Hoy, pues cabe mencionar que tras su participación en la tercera temporada de “Las Estrellas bailan en Hoy”, ahora está al frente junto con Miguel Martínez en la sección de “El camioncito·.

Carlos Speitzer se dijo muy feliz en su nueva etapa como conductor, sin embargo, las preguntas sobre su nueva cuñada no se hicieron esperar a lo que el conductor de Hoy aseguró que le gusta ver feliz a su hermano y siempre ha admirado el buen gusto por las mujeres hermosas e inteligentes que tiene el protagonista de “Oscuro Deseo”.

Foto: IG @alejandrospeitzer

Aunque Carlos Speitzer no quiso contar las razones por las que Alejandro y Shannon de Lima terminaron aseguró que entre ellos ni hubo peleas pues el actor no es un tipo que le gusta terminar las cosas de esa manera.

“No creo, no es un tipo de pleitos, tampoco yo, no nos enseñaron así en casa, simplemente las cosas a veces pues no pasan y esta vez no pasó, pero bien,él contento…pues así como pasa, no sé si no se llevaron bien, simplemente se dieron cuenta que igual y no era por ahí”, dijo Carlos Speitzer a la prensa