Tuvo lástima de María Félix, Chabelo lo interrumpió e hizo confesar a Cantinflas: 7 años sin Jacobo Zabludovsky

El emblemático conductor mexicano Jacobo Zabludovsky no solo marcó historia en la pantalla mexicana por las coberturas icónicas de eventos como el terremoto que azotó el país en 1985 o la llegada del hombre a la Luna. También por las grandes entrevistas que hizo a personajes del cine y la televisión como María Félix, Mario Moreno "Cantinflas" y Xavier López "Chabelo".

A siete años de la muerte de Zabludovsky, su fama se mantiene latente, tanto así que sus entrevistas con figuras como el "Che" Guevara, Fidel Castro y Salvador Dalí continúan circulando por internet. Sin embargo, el gusto del público también lo ganó por los diálogos que mantuvo con los íconos de la farándula.

Jacobo Zabludovsky entrevistó a figuras nacionales e internacionales a lo largo de su carrera FOTO: Especial

María Félix lo dejó callado por tenerle lástima

Sin duda, una de las mujeres más imponentes en el cine mexicano fue María Félix. La actriz, conocida por sus maneras potentes y abrumadoras, dio una entrevista exclusiva al conductor acompañada de Pedro Férriz, donde no dudó en tensar el ambiente al adelantarse a Zabludovsky y preguntarle por sus costumbres nocturnas.

En medio de una conversación sobre la hora de dormir y los temas de "alcoba", el conductor pidió disculpas anticipadas antes de decir: "Me perdona, pero le tengo un poco e lástima". El silencio reinó solo por un momento antes de que la también cantante preguntara el por qué de las ácidas palabras.

"La Doña" se quedó mirando a su entrevistado con una media sonrisa, mientras lo escuchaba decir que la consideraba una "creación víctima de los medios, del cine, de la televisión y la radio" por el tipo de artista que llegó a ser. "No me creó nadie más que mi 'Tata' Dios", sentenció seria la actriz. "El cine no me ayudó, me ayudó el público".

Pese al tono en el que contestaba Félix, el conductor continuó señalándole que el público que ella mencionaba no le permitía salir e incluso la criticaba severamente en ocasiones. "Eso no le importa a usted", cerró la mexicana.

Chabelo reclamó un robo en su programa

Otro de los personajes que se llevó una escena en pantalla fue Xavier López "Chabelo", quien apareció en pantalla para reclamar una costosa propiedad de la que fue despojado. Esto sucedió en 1975, cuando en una emisión de Televisa, sin previo aviso el "amigo de todos los niños" apareció en cámara.

"¿No te equivocaste de estudio?", cuestionó Zabludovsky al también conductor, quien apuntado con un dedo dijo severamente: "Este horario era mío antes". Mientras se movía por el set, Chabelo se asomaba por debajo de las mesas y sillas del lugar hasta que confesó que buscaba su coche.

Ya sonriendo relató al conductor que habían robado su vehículo, "un Sedán de cuatro puestas, Volkswagen, alemán y con motor adelante". Tras una pequeña charla, y entre "lágrimas", Chabelo dio su supuesto número telefónico y pidió amablemente que quien tuviera el auto y lo regresara obtendría un obsequio.

"Cantinflas" confesó cómo fueron sus primeros años de carrera

Mario Moreno "Cantinflas", el comediante que con éxito internacional llenó el país de grandes películas, también fue uno de los invitados que generó más revuelo por sus declaraciones ante el periodista. En este caso, el actor hizo fuertes confesiones de su pasado mientras platicaba con Zabludovsky.

En una cordial charla para el programa 24 horas, el conductor mexicano cuestionó a "Cantinflas" sobre sus inicios y lo hizo confesar que en uno de sus primeros trabajos ganaba solo 15 pesos y que los productores solían decirle que no lo conocían. "Pues yo tampoco lo conozco a usted", relató haberles contestado.

El actor, que comenzó trabajando en carpas resaltó la cercanía constante que tuvo con "el pueblo" durante su carrera. Al final "Cantinflas pasó a la historia como uno de los grandes comediantes del Cine de Oro que nunca dejó atrás los valores que lo colocaron en lo alto de la industria cinematográfica

SEGUIR LEYENDO:

Jacobo Zabludovsky y las bellas vedettes del Cine Mexicano con las que se le relacionó

Yo no me dí cuenta de que era pobre: Jacobo Zabludovsky habló de su humilde origen en la colonia Doctores