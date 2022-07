Paola Rojas presume escultural figura con coqueto bikini de animal print | FOTO

Paola Rojas se convirtió en tendencia en redes sociales durante las últimas horas debido a que realizó una publicación en su perfil de Instagram con la que demostró por qué es considerada como una de las conductoras más bellas de toda la televisión mexicana pues resulta que presumió su escultural silueta con un diminuto bikini que la hizo llevarse decenas de halagos.

La conductora de “Netas Divinas” viajó este fin de semana a Cancún, Quintana Roo para acudir a un festival organizado por Alondra de la Parra, el cual se lleva a cabo en uno de los hoteles más exclusivos y famosos de la zona por lo que la periodista aprovechó la ocasión y sacó del closet sus mejores outfits para la playa.

Durante su estancia en el Caribe mexicano, la ex esposa de Luis Roberto Alves “Zague” ha dejado ver lo bien que la ha pasado junto a otras celebridades de la farándula que también acudieron al mencionado evento como Benny Ibarra, Gloria Calzada, Daniela Magun, Claudia Lizaldi y la propia Alondra de la Parra.

Paola Rojas se luce en bikini

Como era de esperarse, Paola Rojas no podía pasar por alto la playa y sacó su mejor bikini para lucir su escultural figura entre la arena y el mar, sin embargo, no fue aquí donde presumió su estilizada figura sino en el hotel y frente a un espejo, cabe mencionar que la periodista no mostró su cuerpo en su totalidad, pues aprovechó una escultura de un corazón con alas para posar detrás de él y cubrir la zona inferior de su cuerpo, por lo que solo se pudo apreciar su torso y fue así como mostró su bikini de animal print.

La publicación de Paola Rojas no pasó desapercibida para sus más casi dos millones de seguidores y en poco tiempo logró acumular cerca de 10 mil likes, además, como ya es costumbre, la conductora de “Netas Divinas” se llevó decenas de halagos.

“Estás hermosísima”, “Todo un ángel”, “La más guapa de todas”, “Toda una Diosa” y “Te ves preciosa” fueron algunos de los halagos que recibió Paola Rojas, quien hace algunos días confirmó que finalmente dejó la soltería y que se está dando una oportunidad en el amor con el arquitecto y empresario argentino, Marcelo Imposti.

