"Todos los días estoy sanando": Gomita preocupa a sus fans con VIDEO llorando

La creadora de contenido, Araceli Ordaz, que es conocida en redes sociales como Gomita, se ha convertido en una de las famosas más populares en plataformas como TikTok, en donde gana miles de "likes" por sus atrevidos videos, sin embargo, en esta ocasión preocupó a sus fans al mostrarse llorando en un clip en el que también afirmó: "todos los días estoy sanando".

Con 7.6 millones de seguidores en la plataforma china, la influencer ha demostrado ser una de las favoritas en dicha red social, pues siempre deja ver su lado más sensual y divertido, aunque ahora sorprendió a sus fans por abrir su corazón y dejar ver que como muchos también tiene problemas emocionales.

Gomita preocupa a sus fans en TikTok

"A veces lloro, grito, y demás, pero nunca dejo de agradecer porque todos los días estoy SANANDO", fueron las palabras con las que Gomita acompañó el video en el que se le ve manejando mientras llora desconsoladamente, pues recordemos que en las últimas semanas la influencer ha confesado que está trabajando con un terapeuta por sanar su salud mental.

Gomita abrió su corazón en TikTok. Foto: TK @gomita_oficial

"Y así también se ve la depresión, pero aún así no me rindo y le echo muchas ganas. Si yo puedo, tu puedes, al mal tiempo buena cara", fue la frase que Araceli Ordaz colocó en el clip que ha generado más de mil comentarios, 65 mil "me gusta" y más de 721 mil reproducciones.

Hace unos meses, la influencer confesó que había sufrido agresiones por parte de su papá, a quien denunció en las redes. Y hace sólo unas semanas, también reveló que una ex pareja la había maltratado, tomando la decisión desde hace un tiempo de tratar sus problemas emocionales con un especialista, sin embargo, con su más reciente video mostró que al igual que muchos hay momento en que se siente mal y debe llorar para sanar.

En una segunda parte del clip, Gomita también compartió imágenes en las que como en otras ocasiones se luce con sus mejores looks y pasos de baile, sin embargo, lo hizo sólo como una muestra de que las personas que padecen depresión no siempre lo dejan ver y pueden lucir felices, aunque estén trabajando en su salud mental.

MIRA EL VIDEO: