Gomita enciende TikTok en transparencias y atrevido baile | VIDEO

La influencer Araceli Ordaz, conocida como Gomita, causó furor en las redes sociales, esto luego de compartir en su cuenta de TikTok una serie de videos en los que se lució bailando en un sensual y atrevido look de blusa con transparencias y overol de mezclilla con el que encendió la plataforma.

La guapa creadora de contenido, hermana de los payasos Lapizito y Lapizín, es una de las famosas que se unió a la red social china con gran éxito, pues ha logrado sumar 7.6 millones de seguidores, con quienes se luce con atrevidos atuendos y sus mejores pasos.

Gomita se luce en TikTok con blusa de transparencias

Gomita publicó en su cuenta oficial de TikTok una serie de videos en los que se mostró con un coqueto conjunto de top corto en tela de red, que combinó con un overol y lencería en tono lavanda, outfit con el que dejó poco a la imaginación y confirmó porque es una de las favoritas de la red social.

Gomita conquistó las redes sociales con su atrevido look. Foto: IG @gomitaoficial123

Fue la noche de este martes cuando la también ex conductora decidió consentir a sus fans y publicó en su cuenta de TikTok e Instagram las imágenes en las que se le puede ver con su coqueto look, lo que la llevó a ganar miles de "me gusta" y reproducciones.

En uno de los videos se puede ver a Gomita luciéndose con sus mejores movimientos de caderas al ritmo de la canción "Bonita" de J. Balvin, Jowell & Randy, clip con el que ha recibido más de 140 mil "likes" y más de 1.4 millones de reproducciones, además de cientos de comentarios.

La ex conductora de "Sabadazo", de 27 años, en las últimas semanas se ha visto envuelta en la polémica debido a su salida del reality "Las Estrellas Bailan en Hoy", y después al revelar que vivió maltratos por parte de una expareja, sin embargo, en sus redes sociales siempre muestra la mejor actitud.

MIRA EL VIDEO: