Gomita revela que terminó una relación amorosa porque fue maltratada por su ex pareja

Nuevamente, Araceli Ordaz mejor conocida como “Gomita” vuelve a dar de qué hablar, esta vez la polémica mujer compartió con sus seguidores haber sido una vez más víctima de violencia física, esta vez por parte de quien fuera su ex pareja sentimental.

Fue por medio de sus redes sociales, en donde la conductora e influencer compartió con videos e imágenes su desagradable experiencia a manos de quien ella creía que era su príncipe azul.

Araceli compartió con sus seguidores que fue una experiencia muy terrible, sin embargo, como pudo se defendió de los ataques de su ex pareja y pudo deshacerse de él.

En las imágenes se puede observar parte del brazo de la conductora con moretones y rasguños, además en la parte de la barbilla Gomita señala que en esa parte del cuerpo este hombre la habría mordido.

Foto:Captura de pantalla

La conductora abrió su corazón, y compartió lo que le ocurrió en el mes de junio, sin embargo, asegura que no es algo fácil de hablar pero que si lo hace es por que ya no quiere que existan más mujeres maltratadas.

“Me costó mucho trabajo tocar el tema porque lo quería superar yo primero. Yo me juré que no me iba a tocar ningún hombre como lo hizo mi papá y créanme que es horrible salir de una crisis así. No le entreguen su corazón a cualquier persona”, dijo Gomita