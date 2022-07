Gomita eleva la temperatura en lencería de encaje y coqueto baile | VIDEO

Araceli Ordaz, nombre real de la influencer y conductora conocida como Gomita, no para de causar furor en su cuenta de TikTok, en la que muestra sus mejores movimientos y looks, como lo hizo en uno de sus más recientes videos en el que se lució en coqueta lencería y un atrevido baile con el que elevó la temperatura.

Gomita es una de las famosas que no tiene miedo a mostrar su figura y reconocer las cirugías y tratamientos estéticos a los que se ha sometido para lograr presumir su curvilínea silueta, como lo ha demostrado a lo largo de su trayectoria, desde que comenzó con su personaje de payasita junto a sus hermanos.

Gomita baila en lencería y enloquece TikTok

La ex payasita publicó en la popular plataforma china, donde ya cuenta con 7.5 millones de seguidores, un clip en el que se mostró con un coqueto conjunto de lencería en tela satinada con detalles de encaje, prendas con las que dejó encantados a sus fans, quienes la llenaron de halagos.

Gomita se lució en sensual look de lencería. Foto: TK @gomita_oficial

Con más de 741 mil reproducciones y 95 mil 700 "me gusta", Gomita conquistó TikTok con su video en el que se le puede ver moviendo las caderas al ritmo de la canción "Meneo" de Rod Contreras, publicación que acompañó con la frase: "Ya me lo aprendí @ROD love you".

En las imágenes se puede ver a Gomita, de 27 años, vistiendo un atrevido atuendo que combina un mini short, a juego con una blusa de tirantes y escote pronunciado, outfit de lencería con el que dejó sin aliento y elevó la temperatura en la famosa red social china.

La ex conductora de Sabadazo, se ha visto envuelta en la polémica debido a su salida del reality "Las Estrellas Bailan en Hoy", pues algunos de sus compañeros y miembros del matutino la llamaron "poco profesional" al dejar la competencia, sin embargo, ella lo ha tomado de la mejor forma y hasta ha hecho algunos videos burlándose de la salida de otros artistas.

MIRA EL VIDEO: