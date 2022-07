"Mi antigua oficina": Russell Crowe regresa al Coliseo romano 22 años después de "Gladiador"

Corría el año 2000 cuando, en un respiro de modernidad por la llegada de un nuevo milenio, se estrenó una película de tiempos del imperio romano: "Gladiador" protagonizada por Russell Crowe como el general Máximo Décimo Meridio fiel servidor del emperador Marco Aurelio y a quien le ofreció cuantiosas victorias en batalla.

En aquel entonces la figura del gran Joaquin Phoenix ocupó el lugar de Cómodo, hijo del emperador, quien se desempeñó como su gran antagonista. La cinta fue una de las más taquilleras en aquel entonces precisamente por las actuaciones, dirección y locaciones, pues se cuidó hasta el más mínimo detalle para transportar a los cinéfilos a aquellas épocas hostiles.

Ahora, la memoria de todo el mundo se refrescó después de que el actor, director y productor de cine neozelandés se tomó unas vacaciones en compañía de su familia para visitar su "antigua oficina" en el interior del imponente Coliseo de Roma en Italia.

"¿En dónde estoy ahora?", preguntó Russell Crowe (Foto: Twitter @russellcrowe)

Máximo Décimo Meridio regresa a casa

En un aire de nostalgia que Russell Crowe no pasó por alto, compartió una serie de imágenes desde el lugar donde 22 años atrás "libró feroces batallas", incluso herido contra el mismísmo emperador en una lucha encarnizada.

"Taking the kids to see my old office" (Llevar a los niños a ver mi antigua oficina) fue el título de la instantánea donde aparece con la familia y que publicó a través de su cuenta de Twitter. Con la sonrisa que lo caracterisa y con sus 58 años recién cumplidos se mostró muy contento.

Russell Crowe se enseñó a su familia su "antigua oficina" (Foto: Twitter @russellcrowe)

"Mi nombre es Máximo Décimo Meridio, Comandante de los Ejércitos del norte, General de las Legiones Félix, leal servidor del verdadero emperador, Marco Aurelio", fue la respuesta inmediata que recibió de parte de sus fans, pues fue la icónica forma en la que se presentó ante Cómodo cuando este le pidió que se quitara el casco y dijera su nombre.

Cabe destacar que "Gladiador" fue dirigida por Ridley Scott y su éxito fue tal que le dio el premio Óscar como Mejor Actor, además de ser un éxito total en taquilla.

