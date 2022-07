Así reaccionó Toñita luego de que Myriam Montemayor la llamara "rupestre"; ¿aún la quiere golpear? | VIDEO

En el 2002 la audiencia mexicana quedó impactada con el reality show que prometió ser semillero de talentos en la industria de la música: "La Academia". Desde entonces, varios nombres de jóvenes desconocidos cobraron popularidad por la potencia de su voz; sin embargo, algunos se llevaron también algunas polémicas, como el caso entre Toñita y Myriam Montemayor.

Ambas cantantes han realizado una serie de declaraciones ante las cámaras y micrófonos de diversos medios de comunicación. Sin embargo, parece que en lugar de calmarse las aguas con el paso del tiempo, esto ha ido escalando de manera exponencial: la jarocha amenazó con agredir a su excompañera, mientras que ésta aseguró que emprendería acciones legales.

Cabe destacar que, cuando cuestionaron a Myriam Montemayor sobre la amenaza de la exacadémica ésta mencionó que no hablaría más sobre el tema, pero no perdió oportunidad para llamarla "rupestre" y tildarla de incivilizada. Como era de esperarse, las declaraciones se viralizaron de inmediato y todo el mundo quedo a la espera de la respuesta de Toñita.

¿Toñita quiere golpear realmente a Myriam Montemayor?

De acuerdo con las declaraciones de Toñita, su molestia se agrandó después de que, por declaraciones de Myriam Montemayor, su hija fuera "acosada" por la prensa rosa con preguntas incómodas sin saber que sufre de depresión y ansiedad; esto lo consideró muy cruel.

"El día que la vea me la voy a mad%$@, eso es de ley, no lo tomen a mal, ella sabe, porque acusar a una persona de algo que no hizo, embarrarla y hacerla popó a su gusto, eso es ser una persona mala y ya sé que no debo de hablar de ella ni todo el rollo", declaró en su momento. No obstante, aclaró éste punto ante las cámaras de De Primera Mano.

La jarocha mencionó que a los medios de comunicación, que llevaron la nota, olvidaron colocar que ella mencionó que "nunca lo haría". En este caso dijo entender a la prensa, quienes por sacar la nota hacen omisiones. De igual manera, recordó que ella fue amenazada y se metieron con su familia y no se tomó en cuenta.

¿Qué dijo Toñita de que Myriam Montemayor la llamó "rupestre"?

Toñita, quien ofreció la entrevista con toda la calma del mundo, afirmó que Myriam Montemayor se ha burlado de ella en múltiples ocasiones: por su color de piel o situación psicológica. Entonces, preguntó, "¿por qué ahora que yo me burlo lo toma como amenaza?". En caso de que le llegara un citatorio, afirmo que ya lo arreglaría de la misma manera, asesorada por un abogado.

La veracruzana aseguró que ella ya no busca engancharse con el tema y sólo buscó decir la verdad aunque le saliera el tiro por la culata. En este caso señaló que le da igual que su excompañera la haya llamado "rupestre", pues ella no lo cree así.

"Sí ella quiere decir que soy rupestre,negra, prieta, lo que ella quiera, sale de ella. Cada quién da lo que tiene", dijo la cantante.

