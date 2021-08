Netflix: esta película con Russell Crowe costó 150 millones de dólares y tienes que verla

Con múltiples premios y nominaciones, así como su reconocimiento en aspectos técnicos y actorales, Capitán de mar y guerra: La costa más lejana del mundo (Master and Commander: The Far Side of the World) es considerada una de las mejores películas protagonizadas por Russell Crowe en 2003, la cual debes ver si eres amante del cine, ya que está en Netflix.

Con un presupuesto de más de 150 millones de dólares, está película contó con una súper producción con la que se buscó adaptar a la pantalla grande tres obras del escritor Patrick O'Brian, quien creó la saga Aubrey-Maturin, basada en una secuencia de novelas de históricas náuticas, ambientadas durante las guerras napoleónicas, que tuvieron lugar a principios del siglo XIX.

Algunas de las escenas fueron filmadas en una réplica del navío a gran escala en Baja Studios, en México, el mismo en que se grabó Titanic. Foto: Especial

La historia tiene lugar durante las guerras napoleónicas, cuando la fragata "HMS Surprise", armado con 28 cañones y comandado por Capitán Jack Aubrey (Russell Crowe), tiene órdenes de seguir al buque de guerra francés "Acheron", con mejor artillería, ya que cuenta con 44 cañones, hasta las costas de Brasil. De forma imprevista, el navío francés ataca al inglés, al que causa considerables destrozos y algunas bajas.

Siguiendo al corsario hacia el sur, el "Surprise" rodea el Cabo de Hornos y se dirige a las Islas Galápagos, donde Aubrey está convencido de que "Acheron" se aprovechará de la flota ballenera británica. El médico del barco, Stephen Maturin (Paul Bettany), está interesado en la flora y fauna únicas de las islas, y el capitán le promete a su amigo varios días de exploración. Cuando el barco llega a las Galápagos recuperan a los sobrevivientes de un barco ballenero destruido por "Acheron".

Ante este escenario, los tripulantes del "Surprise" piensan que no podrán combatir de nueva cuenta contra el navío francés; sin embargo, el Capitán Jack Aubrey ideó una estrategia de ataque inspirada durante su estancia en la islas Galápagos y tiene fe en que podrían salir vivos, al menos la mayoría.

Capitán de mar y guerra: La costa más lejana del mundo recibió críticas positivas por su narrativa, los efectos visuales, el sonido y destacaron la actuación de Russell Crowe. Mientras que los conocedores de la obra de Patrick O'Brian consideraron que el guión y el trabajo del director Peter Weir se mantuvieron fieles a la esencia de la obra literaria, aunque se tuvieron que hacer algunos ajustes.

En la entrega de los Premios Oscar de 2004, la película fue nominada a 10 categorías, entre las que destacaban Mejor Película y Mejor Director, pero únicamente obtuvo la estatuilla por Mejor Cinematografía y Mejor Edición de Sonido, ya que esa edición El Señor de los Anillos: El Retorno del Rey se ganó todos los aspectos técnicos.

A pesar de que en taquilla no le fue tan mal, fue considerado un éxito moderado, lo que se vio afectado que en 2003 se exhibió unos meses antes Piratas del Caribe: La maldición de la Perla Negra, por lo que el público al parecer no estaba listo para otra aventura marina.

Pero la franquicia podría seguir viva, ya que durante el pasado mes de junio, 20th Century Studios confirmó que se estaba preparando una precuela de esta película basada en los primeros libros de Patrick O'Brian.

Mientras que se estrena la precuela, aprovecha que Capitán de mar y guerra: La costa más lejana del mundo está en Netflix para verla, disfrutarla y sumergirte en una interesante aventura marina.