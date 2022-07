Gerardo Reyes fue quien presentó a Vicente Fernández en su disquera y así de mal le pagó el "Charro de Huentitán"

De la información que circula en el medio del espectáculo referente al fallecido ídolo Vicente Fernández lo que más llama la atención, es la forma a través de la cual muchos aseguran, vetó de las disqueras, las estaciones de radio y la televisión a aquellos cantantes que pudieran significar una competencia para él en la música mexicana.

No ha sido sólo una voz la que se ha manifestado al respecto, de hecho a raíz de su muerte e inmediata producción de series televisivas, se recordaron oscuros episodios del denominado "Charro de Huentitán"; que tienen que ver con la forma en que monopolizó la música mexicana, para que sólo él pudiese ser la estrella.

Uno de estos afectados fue Gerardo Reyes, un talentoso cantante de música vernácula, que fue incluso quien llevó a la entonces disquera CBS a "Chente" para que probara suerte, no obstante, el forjador de la "Dinastía Fernández" cuando consiguió que su voz fuese escuchada y valorada, le puso barreras.

Gerardo Reyes no triunfó gracias a Vicente Fernández

De acuerdo con lo que declaró la cantante Julia Palma, "El charro de Huentitán" usó buena parte de su fortuna en pagar para que artistas como Gerardo Reyes no tuvieran difusión a través de los diversos medios, ya sea la radio o la televisión.

"Sí, sí fue así, es algo que todo mundo lo sabemos, que no, obviamente no lo estamos viendo, no puedo yo firmar, pero es algo que todo mundo sabíamos, sobre todo los cantantes de ranchero", confesó la cantante sobre los rumores que apuntan a que Vicente Fernández truncaba carreras.

En la misma ocasión hizo una lista con artistas como Juan Valentín, Valente Pastor y al "Amigo del Pueblo": Gerardo Reyes.

"Nunca fue agradecido, Vicente con Gerardo", sentenció.

Dijo que el intérprete de "Mujeres divinas" invertía cantidades "muy fuertes" para que su competencia no tuviera lugar en las estaciones de radio "esto no nada más lo digo yo, me atrevo a decirlo, porque es algo muy sabido dentro del medio musical".

Gerardo Reyes: "El amigo del pueblo"

Además de cantante Gerardo oriundo del estado de Guerrero, también era compositor, en su haber se registran alrededor de 600 canciones, entre las más conocidas están: "Bohemio de afición", "Cargando con mi cruz", "El amigo del pueblo", "El compartido", "El rey de los caminos", "Libro abierto", "Mi vejez", "Pobre bohemio", "Pueblos de Guerrero", "Sin fortuna" y "Ya vas carnal".

Algunas de ellas de hecho fueron un éxito en la voz de Vicente Fernández. Por su origen humilde fue apodado el "amigo del pueblo", por si fuera poco también triunfó en la pantalla grande con películas como "El moro de Cumpas", "Simón Blanco", "El rey", entre otras.

El artista falleció en febrero de 2015 a los 79 años víctima de cáncer de hígado.

