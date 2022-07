Suga reaparece sin BTS: así luce después de presentar problemas de salud

El ARMY está mucho más tranquilo después de ver que Suga se encuentra bien de salud, pues en la semana presentó algunos problemas. Aunque esta vez lo hizo sin sus compañeros de BTS, los fans enloquecieron al verlo arriba del escenario bailando y cantando, demostrando que tiene mucha energía.

Después de que los miembros de Bangtan anunciaran que harán una pausa temporal a sus actividades grupales para concentrarse en sus respectivas carreras como solitas, Min Yoongi, nombre real del idol, había hecho pocas apariciones. Los fans comenzaron a preocuparse cuando no asistió a la fiesta que J-Hope organizó para el lanzamiento de su álbum debut "Jack in the Box”.

Al ser cuestionado en redes sociales sobre la razón por la que no acudió a la celebración de su compañero, Suga dio a conocer que le había dado fiebre. En su mensaje también explicó que se hizo la prueba de Covid-19, pero aseguró que su temperatura volvió a la normalidad y le pidió al ARMY que no se preocupara.

Suga tuvo fiebre Foto: Especial

Suga reaparece sin BTS

A pesar de que intentó calmar al los fanáticos, estos aún se encontraban inquietos por su estado de salud. No obstante, Suga reapareció de una forma épica, pues se subió al escenario de Estadio Olímpico Jamsil en Seúl. Aunque esta vez no lo hizo con BTS, pues se presentó con el rapero PSY.

El rapero de Bangtan sorprendió a los asistentes al concierto “Splash Show – 2022 Summer Swag", nombre de la gira del creado del Gangnam Style -tema que cumplió 10 años-. Yoongi apareció durante la presentación de la canción "That That", sencillo con el que colaboró con PSY.

Los fans compartieron en redes sociales el momento en el que Suga apareció como invitado y provocó el furor entre la gente. Debido a ello, en plataformas digitales como Twitter ya se han vuelto virales varias de las imágenes en las que se puede ver como el miembro de BTS se une a la coreografía de "That That".

