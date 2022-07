Suga: ¿Qué significa su nombre en español?

Suga, también conocido como Agust D, es un joven de 29 años, rapero, productor y compositor dentro de BTS. Su pasado no fue nada fácil, pues no fue apoyado por sus padres, incluso no tenía para comer y tenía que vender sus canciones, pero sabes ¿qué hay detrás de su nombre?

Antes de debutar con el grupo, los integrantes eligieron nombres artísticos para hacerlo. En el caso de Suga, era conocido como Glass en la escena underground, pues ya había trabajado en algunas canciones, pero al ser un idol tuvo que cambiar su apodo que hoy toda ARMY conoce.

Las fans prefieren llamarlos por su nombre real, aunque suelen resaltan el artístico cuando se trata de sus logros musicales, tops de artistas y menciones en las redes sociales.

BTS: ¿Qué significa el nombre de Suga?

Suga ha utilizado barios pseudónimos a lo largo de su carrera, el principal es Suga. ¿Sabes qué significa su nombre en español? Aunque no hay una traducción correcta, ya que este apodo deriva de dos teorías, creen que es una acortación de la palabra sugar en inglés que es azúcar.

También se cree que es porque son las primeras sílabas de una palabra japonesa cuyo sonido es Suga y que se traduce como "escolta", posición que jugaba en el equipo de baloncesto escolar, pues antes de ser cantante, quería ser un deportista profesional.

Sobre su nombre real, ¿qué signifa Yoongi en español? Este fue elegido por sus padres y basado en la cultura de tener buena fortuna, su significado es "que crece y vive bien", algo que se cumplió, ya que se convirtió en el idol más popular del K-Pop y vive cómodamente gracias a su gran fortuna.

