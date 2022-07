Miguel Ángel de "La Academia" revela porqué no ha asistido a los conciertos de esta nueva generación

Sin duda alguna, La Academia es uno de los realities shows más importantes de la televisión mexicana, y fue gracias a la primera generación de esta escuela musical que logró captar la atención de todo México y es que el talento de cada uno de los jóvenes que logró ser parte de esa primera edición era digno de darse a conocer.

Algunos como Yahir, Nadia, María Inés, Raúl, Victor García, Toñita y Myriam han luchado por seguir sus carreras en los medios de comunicación, pero otros más prefirieron llevar una vida alejada de la farándula, tal es el caso de Miguel Ángel quien es considerado como una de las mejores voces de todas las generaciones de este reality show.

En esta nueva generación se esperaba contar con la presencia de todos los alumnos de la primera edición, sin embargo, hasta el momento solo Yahir, Nadia, Wendolee y Myriam han participado, pero muchos esperan la presentación de Miguel Ángel.

Y es justamente Miguel Ángel quien reveló las razones por las que ya no participó como invitado especial en La Academia 2022, en donde su ex compañero de generación, Yahir está como conductor.

Fue por medio de su cuenta oficial de Tiktok que Miguel Ángel contó todo sobre su nula participación en La Academia pues hubo algunos problemas con la producción del reality show.

Miguel Ángel contó que sí fue llamado para ser parte de un programa especial y todo estuvo muy bien, incluso la producción de La Academia se ofreció a ir por él hasta lugar de residencia pues él no vive en Ciudad de México.

Debido a lo anterior, Miguel Ángel asegura que para la grabación de dicho programa especial todo fue espectacular y lo trataron de la mejor manera, el problema vino después, pues le pidieron que asistiera a uno de los shows para cantar junto a los nuevos alumnos.

Las condiciones de Miguel Ángel para asistir a dicha presentación eran mínimas pues solo pedía que fueran por él hasta su casa y lo regresaran, mismas que en un principio se le fueron concedidas, pero de un día a otro cambiaron las cosas.

“Llegó el día de la inauguración y un día antes y me escriben por whatsapp y me dicen: ‘tienes que llegar tú a Azteca, este es tu número de folio, tu número de acceso, necesitas traer un vestuario específico que queremos que tenga brillitos dorados’ y no se que tanta cosa y yo así de ¿por?...te esperamos a tal hora en Miramontes el sábado y yo así de oye ¿y el ensayo? no sé en que hayas quedado pero no, eso no, ahí pues caele como puedas y yo le dije pues no, muchas gracias con esa fina atención no me late y no es lo que acordamos, muchas gracias, no hay lío, les agradecí y ya, después se enojó conmigo me dijo que qué poco profesional aguante vara y no pasó nada…”