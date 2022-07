Victoria Ruffo pierde el glamur al lucir despeinada tras grabar "Corona de lágrimas"

Victoria Ruffo cada día conquista más a sus fans con su sentido del humor, pues en sus redes sociales como Instagram y TikTok ha demostrado que puede dejar el glamur para mostrar su lado cómico, como lo hizo con su más reciente publicación en donde se lució despeinada tras grabar la segunda temporada de la telenovela "Corona de lágrimas".

La actriz, que cumplió 60 años el pasado 31 mayo, regresará a la pantalla chica con la continuación de una de sus telenovelas más exitosas: "Corona de lágrimas", que tuvo su primera emisión en 2012. Vicky, como le dicen de cariño sus fans y amigos, está a punto de terminar las grabaciones de ésta historia que tanto gustó al público, por lo que le ha dado tiempo de convivir con los miembros del staff y tomarse algunas fotos.

Así luce Victoria Ruffo despeinada

Hace unos días, Victoria Ruffo compartió en su cuenta de Instagram una foto en la que perdió el glamur, ya que lució despeinada junto a sus compañeros de la telenovela. En la imagen, la actriz se encuentra en medio de cinco personas del staff, mostrando un divertido look, pues su larga cabellera negra está totalmente desarreglada, por lo que los fans esperan que la próxima historia también tenga escenas cómicas.

Victoria Ruffo luce despeinada Foto: IG @victoriaruffo

"Equipazo! Vanessa, Maribel, Judith, Mariana, Manolo. Corona de lágrimas 2", fue lo que escribió la protagonista de melodramas en la descripción de su foto, en la que no dio detalles de la razón por la que tiene ese look. En tanto, las reacciones no se hicieron esperar por sus fans y compañeros, entre ellos, África Zavala quién dejó un par de mensajes: "Jajaja que buen peinado" y "Yo quiero un peinado así".

Esta no es la primera vez que Victoria Ruffo muestra a sus fanáticos su lado divertido, pues en su cuenta de TikTok ha dejado ver que quiere conseguir la corona como la reina de la plataforma, ya que cada que sube un video bailando, la actriz se convierte en tendencia. La diva de la pantalla chica se ha movido al ritmo de merengue y hasta reguetón, y aunque no tiene mucha coordinación sus fans siempre la apoyan, por lo que se ha convertido en una de las favoritas de la plataforma.

