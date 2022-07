Quién es Cossete, la tierna debilidad de la Doctora Polo de Caso Cerrado

Ana María Polo, es por lejos la cara visible de Caso Cerrado. Además de ser la conductora participó de parte de la producción, como incluso la cortina musical previa a indagar en los temas judiciales más llamativos. Sin embargo, no fue su primera aparición en la televisión.

Gracias a su trabajo en ``Sala de parejas'' (2001), programa que comenzó con la idea que hoy tiene Caso Cerrado, la Doctora Polo se ganó el cariño de miles de personas en el mundo y desde ahí, es una de las estrellas de Telemundo.

De Caso Cerrado, no hay nadie más orgullosa que la misma Ana María Polo. "Me siento muy emocionada de comenzar esta próxima etapa de ‘Caso cerrado’, además de sentir un profundo agradecimiento con la audiencia que me ha seguido durante todos estos años".

Muchas veces no conocemos quién está detrás de las personas que vemos en la televisión, no obstante, la Doctora Polo no tiene problemas en exponer su vida, de la que poco y nada se sabe es la de su hijo, Peter Polo, un joven empresario que adoptó y hoy tiene 31 años.

Ana María Polo con su nieta.

El hijo de Ana María Polo es padre de una pequeña niña que, en varias ocasiones, se ha visto junto a la abogada. La simpática nieta de la abogada más famosa de la TV se llama Cossete y tiene una muy buena relación con su abuela. Tiempo atrás, la estrella le dedicó una publicación en su cuenta de Instagram. "No olviden en esta época también sacar un tiempo para compartir con la familia, esa familia que Dios nos dio y la que nosotros hemos elegido a lo largo de nuestra vida, compartan, quiéranse y verán que ese es el verdadero sentido de estas fechas", redactó.