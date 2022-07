Michelle Renaud llama “ignorantes” a quienes la critican por meter a su hijo en terapia con hielos

Michelle Renaud es una de las actrices más queridas en el medio del espectáculo, sin embargo, no ha evitado ser blanco de controversia como sucedió recientemente cuando sometió a su hijo de 5 años a una polémica terapia con hielos, motivo por el que no dudó en defenderse tachando de “ignorantes” a quienes la critican.

La actriz, de 33 años, ha recibido una lluvia de halagos en redes sociales por su espectacular figura que no duda en presumir en bikini, pero es su secreto para lograrlo lo que ha generado dudas entre sus fans ya que se trata de una terapia de hielos que complementa con una estricta rutina de ejercicio y sana alimentación.

Es a esta misma terapia que sometió a su hijo de 5 años, Marcelo, en días pasados la que le ganó fuertes críticas en redes sociales ya que internautas puntualizaron en la importancia de estar supervisados por un experto, así como en la edad y salud física del menor ya que se trata de una terapia de alto impacto.

Al respecto, la actriz de “Rebelde” no dudó en responder y tachó de “ignorantes” a quienes la critican; además, aseguró que ella se encuentra feliz y también su hijo por lo que todos los comentarios negativos son algo que ha dejado de lado.

“Cuando la gente es ignorante, yo no puedo hacer nada. Si un niño se mete a una pileta de hielos porque él quiere, entonces está bien. Los niños en todos lados del mundo se meten a las albercas frías y todo”, dijo en entrevista para People en Español.

Terapia de hielos

Se trata de la llamada “crioterapia de cuerpo entero” que consiste en sumergirse en una tina con hielos por no más de cinco minutos controlando la respiración usando el método Wim Hof, mismo que ayuda a relajarse en el momento y evitar el dolor físico que generan las bajas temperaturas a las que se somete el cuerpo.

“Desde que me meto a los hielos soy otra, no puedo dejar de bailar y de reír porque me llenan de endorfinas”, mencionó la actriz en sus redes sociales sobre los supuestos beneficios que ha experimentado con la terapia.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) define al tratamiento como “superenfriamiento del cuerpo con fines terapéuticos” y expertos han destacado que por el momento no se ha demostrado que brinde los beneficios que promete y advierten de sus riesgos.

“Uno de los posibles riesgos es la asfixia, especialmente cuando se utiliza nitrógeno líquido como medio refrigerante (…) En este momento, no hay suficiente información disponible públicamente para ayudarnos a dar respuesta a estas pregunta”, señala la Dra. Anna Ghambaryan, Ph.D, evaluadora científica de la FDA.

Michelle Renaud responde a críticas por terapia de hielos. Foto: Instagram @michellerenaud

