BTS estrenará película y tendrá su propia serie en Disney Plus

BTS continúa con las sorpresas para sus fans, a pesar del anuncio de su "descanso" grupal, los idols ya tienen planes y nuevos proyectos para aparecer en la pantalla chica. Ahora, se convertirán en "príncipes" de Disney Plus, lanzarán series y una película en exclusiva.

Los cantantes K-Pop ya han incursionado en la televisión y la pantalla grande, en doramas o menciones y referencias en películas de Marvel o series de streaming. Ahora, con el lanzamiento de la plataforma de Disney +, el contenido de Asia es una de sus grandes apuestas.

Este martes, se reveló a través de las redes sociales de Disney Plus que BTS tendrá contenido exclusivo en la plataforma ue sus fans podrán disfrutar, pues los idols tendrán sus propias series en la plataforma. Esto gracias a un acuerdo comercial con la empresa HYBE.

BTS y Disney Plus se unen para tener nuevo contenido

De acuerdo con los primeros informes, BTS estrenará una nueva serie documental "BTS Monuments: Beyond The Star" en Disney Plus, el cual mostrará la historia del grupo K-Pop durante estos nueve años de carrera, pues mostrarán los momentos desde su debut, hasta su posición actual e incluirán historias de vida diaria.

El ARMY podrá conocer sus planes actuales y sus planes a futuro. También se lanzará la serie de V de BTS "In the Soop: Friendcation", un viaje que grabó al lado de su grupo de amigos. Además, se lanzará una nueva película "Show 'Permission To Dance On Stage", que mostrará su concierto en Los Ángeles.

Las series y películas de BTS se estrenarán el próximo año, por lo que puedes ahorrar para comprar la membresía de la plataforma para poder disfrutar del contenido de los idols.

