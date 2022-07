Super Junior estrena “Mango” y anuncian tour mundial, regresarán a Latinoamérica

No se puede hablar del K-Pop sin la leyenda que es Super Junior, grupo que está en su año 17 de carrera y continúan activos dentro de esta industria mundial. La banda surcoreana estrenó su nuevo álbum "The Road: Keep on going" y su canción principal se títula "Mango", con la que demuestran por que son los reyes del Hallyu.

En febrero pasado, lanzaron "Callin", una balada especial con las que iniciaron sus actividades del 2022. Ahora, Super Junior está de regreso con la primera parte de este álbum, el segundo volumen se estrenará a finales de año. Además, este fin de semana comenzarán con su tour "Super Show 9: The Road" y próximamente se presentarán en el SMtown de Japón en agosto.

Siendo pioneros en el K-Pop latino, Super Junior estrenó una canción perfecta para el verano, con trajes coloridos y aludiendo a la dulzura del mango en el amor. Los llamados reyes del K-Pop ya alcanzaron sus primeros números con este comeback, pues se posicionaron en el #1 de iTunes en 20 países, además vendieron cerca de 100 mil copias en el primer día de lanzamiento.

Super Junior canta "Mango" y rompe nueva marca en el K-Pop

Durante la madrugada de este martes, Super Junior estrenó "Mango", cuyo video musical esta por alcanzar el millón de reproducciones en YouTube. Además se reunieron con sus fans en una transmisión donde compartieron sus planes y el proceso de este álbum.

"The Road: Keep on going" de Super Junior también alcanzó una nueva marca en el K-Pop, y es que los idols son los primeros y únicos artistas de la agencia SM, Entertainment que han logrado vender 11 álbumes de estudio en toda su carrera. Además, se suma su legendaria trayectoria de 17 años, algo nunca antes visto para una banda surcoreana.

Por si fuera poco, Super Junior anunció su tour mundial "Super Show 9", durante la conferencia de prensa, el líder del grupo confirmó que después de sus conciertos en Seúl, viajarán a países de Asia, además agregaron Europa, para seguir con Latinoamérica y posiblemente Estados Unidos. Además, el domingo 17 de julio transmitirán completamente en vivo su concierto desde Seúl.

