BTS: ¿A qué huele Jungkook? Conoce el mayor secreto del idol

Jeon Jungkook es uno de los idols K-Pop más populares del momento. Desde el baile, el canto y la composición, el integrante de BTS es muy talentoso. Recientemente, lanzó su primera coleboración en solitario junto a Charlie Puth, quien reveló uno de sus mayores secretos.

Las fans de la banda surcoreana quieren saber todo sobre los idols, por lo que se emocionan al descubrir los detalles más personales de los integrantes, por ejemplo, la forma en la que besan. Jungkook. Algunos artistas que han trabajado con ellos o parte de su staffm han revelado todos estos secretos.

En una reciente transmisión en Instagram, Charlie Puth recibió varios mensajes del ARMY, entre ellos sobre el proceso de colaboración con el idol. ¿A qué huele Jungkook de BTS? El cantante no dudó en responder y confirmó cuáles son los hábitos de belleza del golden maknae.

Cantante revela a qué huele Jungkook de BTS

Charlie Puth lanzó "Left and Right" junto a Jungkook de BTS, y tras grabar el video musical, fans del grupo lo han cuestionado sobre la experiencia de conocer al idol en persona. El cantate no dudó en resolver todas sus dudas y reveló uno de sus mayores secretos.

Los coreanos, por genética, sí sudan, pero no huelen mal, por lo que es raro encontrar desodorantes en las tiendas. Aunque, sí suelen usar perfumes. Jungkook de BTS, según las fans, solía utilizar algunas fragancias de chicas debido a su olor dulce, pero Charlie Puth terminó con todos estos rumores.

El cantante aseguró que no tuvo tiempo de olerlo, pero explicó que Jungkook huele a jabón, a limpio después de bañarse. Algunas fans también recordaron que sus compañeros dijeron que su olor es muy suave. Sin duda algo que solo podrán saber su staff más cercano o personas que tengan la oportunidad de abrazarlo.

